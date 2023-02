Elenoire Ferruzzi: “Daniele Dal Moro? Non è interessato al rapporto carnale con una donna”/ “In lui ci sono…”

Elenoire Ferruzzi e il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Elenoire Ferruzzi, ospite dell’ultima puntata del GFVip Party, ai microfoni di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, ha commentato il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Nelle ultime settimane, il rapporto tra i due si è intensificato, ma l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2022 di Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele, ha raffreddato tutto. Elenoire che, nella casa ha avuto un importante rapporto d’amicizia con Daniele che si è poi interrotto, ha così espresso la propria opinione sull’argomento. Secondo la Ferruzzi, la Marzoli sarebbe davvero interessata a Daniele il quale, invece, cercherebbe qualcosa di diverso in una donna.

“Credo che Oriana sia realmente interessata a Daniele”, ha detto Elenoire. “Partendo dal presupposto che lei a me piace tantissimo e che mi sta simpaticissima, mi piace molto il suo atteggiamento anche se è molto criticata”, ha aggiunto.

Elenoire Ferruzzi e l’opinione su Daniele Dal Moro

Secondo Elenoire Ferruzzi, Daniele Dal Moro non sarebbe interessato a nessuna donna. “Daniele non è preso. Lui non è preso di nessuna donna. A lui non interessa nessuna donna”, ha aggiunto Elenoire convinta che Daniele non sia neanche interessato a Martina Nasoni – “E’ un’amica, una persona a cui tiene in modo particolare“, ha detto la Ferruzzi riferendosi all’ex fidanzata di Daniele. “Lui non è pronto per una storia perchè ha ancora da chiarire molte zone oscure della sua personalità”, ha aggiunto ancora la Ferruzzi.

“Lui ha delle cose da chiarire prima di tutto con se stesso. Penso che in questo momento della sua vita non sia interessato ad un rapporto carnale con una donna. E’ più improntato su un rapporto sentimentale, però da crocerossina. Se una donna si approccia a lui, si deve approcciare come una crocerossina. Non può pensare di poter essere amata in un certo modo da lui perchè lui non vede nient’altro che la sua immagina riflessa”, ha concluso la Ferruzzi. Cliccate qui per vedere il video.

