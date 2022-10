Elenoire Ferruzzi: “Daniele Dal Moro sei il mio GF Vip”/ Il web: “Ti sei fatta film…”

Elenoire Ferruzzi, la dedica a Daniele Dal Moro

Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 2022 per decisione del pubblico, Elenoire Ferruzzi è tornata ufficialmente sui social. Nessun bilancio sull’esperienza vissuta e nessun riferimento al motivo per cui è stata punita dal Grande Fratello che ha chiesto al pubblico di scegliere se eliminarla o meno, ma una dedica speciale per il primo post social. L’avventura nella casa di Cinecittà di Elenoire è stata caratterizzata prima dal rapporto con Luca Salatino e poi con Daniele Dal Moro. Con quest’ultimo, in quella che è stata la sua ultima settimana nella casa, ha avuto momenti di alti e bassi.

Tra i due c’è stata una durissima discussione durante la quale Daniele ha ribadito di vederla solo come un’amica. Tra i due sono volate parole grosse anche se, poi, sono riusciti ad avere un chiarimento prima dell’uscita di Elenoire. Quest’ultima, dopo essere tornata in famiglia, si è lasciata andare ad una dedica proprio per Daniele.

La dedica di Daniele Dal Moro ad Elenoire Ferruzzi: le critiche del web

“Il mio GF sei tu, mi manchi”. E’ questa la frase che Elenoire ha scritto su Instagram pubblicando una foto in cui è con Daniele Dal Moro scattata in uno dei tanti momenti trascorsi insieme nella casa del Grande Fratello vip 2022. Una dedica che ha scatenato la durissima reazione del web che non ha gradito la dedica fatta dalla Ferruzzi commentando negativamente il post.

“Ti sei fatti troppi film mentali”, ha scritto qualcuno. “Ti ho sempre voluto bene, ma fattelo dire che sei stata una rincog…onita. Sii più razionale”, ha aggiunto un’altra ragazza. E ancora: “Anche meno . Tu per lui sei solo una amica punto”, “Ma per favore, devi essere più lucida”.

