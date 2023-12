Elenoire Ferruzzi difende Belen Rodriguez: “Vedo una persona che soffre”/ “È una donna con paure e tormenti”

Elenoire Ferruzzi difende Belen Rodriguez: “Vedo una donna che ha sofferto e soffre”

Il tira e molla continuo tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stato, ed è tutt’ora, al centro del gossip e dell’attenzione mediatica. Nei mesi scorsi la coppia si è nuovamente separata e si vociferava che alla base della rottura ci fosse un tradimento da parte del conduttore napoletano alla showgirl argentina. Dopo mesi di silenzio ed un periodo molto difficile della sua vita, Belen Rodriguez ha concesso un’intervista fiume a Domenica In dove ha confessato non solo i tradimenti di Stefano De Martino ma anche le sue mancanze. La showgirl si è sentita sola e non supportata mentre stava affrontando una depressione.

Adesso, a commentare e sostenere Belen Rodriguez è intervenuta Elenoire Ferruzzi. L’ex concorrente del Grande Fratello spesso condivide i suoi pensieri e le sue riflessioni sui social e con l’intervista della showgirl a Domenica In non ha fatto eccezioni. Elenoire Ferruzzi ha difeso Belen Rodriguez che da anni è spesso attaccata sul web con un post su Instagram: “Per anni il web si accanì contro Belen immotivatamente come al solito, oggi in lei vedo una persona che ha sofferto e che soffre, vedo una donna che commette errori con le sue paure e fragilità con i suoi tormenti, vedo semplicemente una donna come tante che fa un lavoro diverso, semplicemente.”

Belen Rodriguez, la riflessione di Elenoire Ferruzzi: “Ricordiamoci che siamo persone”

Nel suo lungo post su Instagram in difesa di Belen Rodriguez, Elenoire Ferruzzi ha continuato: “Ricordiamoci questo, siamo persone, siamo anime, alcune ancora in cerca di pace ma siamo noi a doverla intralciare, certe creature piangono ma le lacrime non si vedono, io lo so.” Ed alla fine l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha concluso con un messaggio di incoraggiamento verso la showgirl: “Forze Belen” Il post in poco tempo è stato sommerso di like e commenti. In molti hanno apprezzato le sue parole e si sono schierati dalla parte della Rodriguez

Belen Rodriguez nell’intervista concessa a Mara Venier nel salotto di Domenica In ha raccontato che Stefano De Martino l’ha tradita con più di 12 donne, ma il motivo della fine delle loro relazione non stati i tradimenti. Lei ha iniziato a stare male, ad avere un crollo ed entrare in depressione e lui non è stato capace di aiutarla. Le confessioni a cuore aperto di Belen le hanno fatto conquistare il sostegno di molti telespettatori ed utenti del web tra cui Elenoire Ferruzzi.













