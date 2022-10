Elenoire Ferruzzi, dopo il GF Vip: “Minacce di morte”/ “Mia madre finita in ospedale”

Elenoire Ferruzzi, terrorizzata dopo il GF Vip: “Minacce, insulti, intimidazioni”

Elenoire Ferruzzi è stata squalificata dal Grande Fratello Vip 2022 con un televoto flash. L’attrice è stata eliminata dal pubblico per aver sputato al passaggio di Nikita Pelizon. Accusata più volte di bullismo, anche nei confronti di Marco Bellavia con il quale non si è dimostrata molto comprensiva.

Elenoire Ferruzzi si è inimicata il pubblico, e una volta uscita dal reality show sembra non stia vivendo momenti facili. L’ex gieffina, con un posto su Instagram, dichiara: “Dalla mia uscita dalla casa del GF sono iniziate delle minacce di morte, intimidazioni, insulti. Rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi, che siete lo specchio di un’Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio. Quindi, quale sarebbe la differenza?“. Lo stesso destino ha accumunato anche Giovanni Ciacci, che eliminato dal Grande Fratello Vip 2022 per le pesanti esternazioni a Marco Bellavia, ha raccontato di essere stato vittima delle stesse ingiurie.

Elenoire Ferruzzi, dopo che ha sputato al passaggio di Nikita, è stata squalificata tramite televoto flash. Gli autori del Grande Fratello Vip 2022 e Alfonso Signorini hanno preso dei provvedimenti seri per il gesto della gieffina.

Dopo che il pubblico ha deciso per l’eliminazione dell’attrice, il direttore di Chi ha dichiarato senza peli sulla lingua: “Detto questo, dico con altrettanta sincerità che forse questo non è il programma più adatto a te. Noi ti amiamo per quello che fai sui social, la quotidianità però è un’altra cosa. Devi prendere atto che in questo programma tu hai fallito“. Elenoire Ferruzzi ha tentato di giustificarsi, ma il suo gesto è stato condannato dal reality show e dal pubblico a casa.

