Elenoire Ferruzzi e Attilio Romita hanno avuto una notte di passione?/ “Ecco cos’è successo all’evento”

Elenoire Ferruzzi e Attilio Romita sono stati insieme? Il chiarimento al Grande Fratello Vip

Cos’è accaduto davvero tra Elenoire Ferruzzi e Attilio Romita prima del Grande Fratello Vip 2022? Alfonso Signorini è più che determinato ad indagare e capirne di più nel corso della nuova diretta, così chiama entrambi a rapporto, uno in confessionale, l’altro in stanza led. Parla prima con la Ferruzzi che, nonostante qualche sorrisetto malizioso, non si sbottona più di tanto, anzi nega tutte le ipotesi lanciate dal conduttore.

“Posso dire che a questo evento lui ha conosciuto la sua attuale compagna… – ammette Elenoire in confessionale – Cosa c’è stato? Grandi brindisi… Io pensavo che si ricordasse di me. Se ci siamo amati? No, è un parolone. Una notte di passione? Quella no, nemmeno un bacio…” spiega, lanciando qua e là occhiate maliziose che sembrano dire ‘Non posso dire di più’.

Attilio Romita, la sua versione sull’incontro con Elenoire Ferruzzi al GF Vip

Elenoire raggiunge poi Romita in stanza led e la parola passa al giornalista. “Lei mi ha ricordato che nel periodo in cui giravo molto l’Italia e partecipavo a quasi tutte le feste alle quali mi invitavano ci siamo incontrati. Solo che quella sera era la prima notte con la mia Mimmuzza (la sua compagna, ndr) e non mi ricordo di lei”, spiega Attilio. Elenoire allora riprende parola e chiude negando nuovamente le ipotesi di flirt con Attilio: “Ci siamo presentati ma non è accaduto nulla. Attilio è un signore, è stato molto cortese.”

