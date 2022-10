Elenoire Ferruzzi e Daniele Del Moro, nuova coppia al Grande Fratello Vip 2022?/ Lei ci spera, lui…

Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 2022 ha fatto colpo su Eleonoire Ferruzzi. Un nuovo amore sta per nascere all’interno della casa? L’ex gieffino da diversi giorni si è molto avvicinato ad Elenoire che, dopo la cotta verso Luca Salatino, non disegna le chiacchiere e confidenza con lui. In realtà l’ex tronista di Uomini e Donne ha prontamente chiarito la sua posizione dicendo: “i miei gesti non sono mai travisabili”. Parole semplici e molto chiara quelle dell’ex tronista convinto di non aver fatto mai nulla per illuderla o tantomeno per farle fraintendere la natura dei suoi sentimenti. Alcune coinquiline nella casa del GF VIP però non sono concordi con lui invitandolo a prestare attenzione e a non illudere la donna.

GF Vip, "Daniele Dal Moro, ad Elenoire Ferruzzi piaci molto"/ Wilma Goich l'avverte ma...

Intanto Daniele è convinto che un’altra vippona sia molto interessata a lui. Si tratterebbe di Nikita Pelizon e si confronta di questo con Wilma Goich e Patrizia Rossetti chiarendo di essersi avvicino alla ragazza solo per gentilezza.

Elenoire Ferruzzi e Daniele Del Moro, da amicizia a coppia al Grande Fratello Vip 2022?

L’amicizia tra Elenoire Ferruzzi e Daniele dal Moro al Grande Fratello Vip 2022 è argomento di dibattito fuori e dentro la casa. Proprio la Ferruzzi confidandosi con Carolina Marconi sull’ex tronista ha raccontato di essersi leggermente distaccata da lui riavvicinandosi a Luca Salatino per provocare una reazione in lui. “A Luca voglio bene, ma non c’è più quella cosa” – ha detto la Ferruzzi a Carolina che le ha risposto: “Ti sei vendicata per quello che ti ha fatto ieri”.

Elenoire Ferruzzi, frase choc al GF Vip/ "Vorrei leccare le pa*e ad Antonino"

Elenoire conferma alla sua amica di averlo fatto volutamente chiarendo di essere infastidita quando un’altra donna della casa si avvicina a lui. Carolina però invita l’amica ad evitare di far capire il suo interesse per Daniele che sembrerebbe non interessato a qualcosa di più di una semplice amicizia. Cosa succederà tra i due?

LEGGI ANCHE:

Elenoire Ferruzzi, flirt con Daniele Dal Moro al GF Vip 2022?/ "Se tocchi chi mi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA