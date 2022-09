Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, é pace al GFVIP?/”Non c’ho tatto” “Se non ci sei”

Grande Fratello vip 7, arriva il confronto tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi: é scontro tra titani

Il Grande Fratello vip 7 in corso diventa la Casa dello scontro e il confronto paciere tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, dal momento che la transgender ha messo in discussione il fidanzamento di lui con la scelta a Uomini e donne, Soraia Ceruti. In questi giorni seguiti alla seconda puntata del Grande Fratello vip 7 e che precedono la terza diretta del reality, Elenoire Ferruzzi si é palesata certa che Luca Salatino avesse un interesse nei suoi riguardi, ai danni della fidanzata lasciata a casa e conosciuta al programma di Maria De Filippi, Uomini e donne.

Elenoire Ferruzzi minaccia Luca Salatino "Se voglio lo faccio uscire dal GF VIP"/ Scoppia la polemica sul web

Tant’é vero che i due concorrenti del reality show si sono persino scontrati in un acceso battibecco, culminato con Elenoire Ferruzzi che nella Casa si é promessa di condurre un gioco ad eliminazione certa di Luca Salatino dal Grande Fratello vip 7: “Tanto gliela faccio pagare… Va via lui o vado io via”. Ma dopo le ore segnate dalla maretta tra i due coinquilini della Casa più spiata d’Italia si é assistito ad un confronto paciere tra i due gieffini vip. Per l’occasione Luca Salatino chiarisce la sua posizione ammettendo di aver assunto dei comportamenti con la transgender facilmente fraintendibili, allusivi cioé ad un interesse e una certa attrazione verso la trans di fondo: “Mi dispiace perchè a volte non c’ho tatto, non riesco a capire le altre persone…”.

GF Vip, Elenoire Ferruzzi sta fingendo interesse per Luca Salatino? Una frase insospettisce/ Sui social…

Elenoire Ferruzzi piange tra le braccia di Luca Salatino, al Grande Fratello vip

La risposta di Elenoire Ferruzzi é quindi pacifica: “Allora abbracciami, non c’ho voglia di stare a parlare. Io non riesco a fare questo gioco se non ci sei tu!”. A farle eco é poi Luca Salatino, che quindi ammette di volere la pace con la transgender: “Questo gioco lo facciamo in due. Elenoire non puoi fare così, per favore… Ascoltami, io ci sono, ma sai già…”.

Che sia giunta la quiete dopo la tempesta, al Grande Fratello vip 7? Non si esclude un confronto alla terza diretta del Grande Fratello vip, con Soraia Ceruti!

Elenoire Ferruzzi, lite furiosa con Luca al GF Vip: "Ti vergogni di me"/ Lui: "Io provarci con te? Stronz*te"

© RIPRODUZIONE RISERVATA