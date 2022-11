Elenoire Ferruzzi “Eliminata dal GF? Piaccio a un pubblico che…”/ “Spero vinca Luca”

Grande Fratello Vip 2022, Elenoire Ferruzzi commenta la sua eliminazione

Elenoire Ferruzzi ha dovuto dire addio al Grande Fratello Vip 2022 ormai un mese fa, eppure continua a ripensare a quell’esperienza che le ha stravolto la vita. Sicuramente si sarebbe aspettata di restare nella Casa per ancora tanto tempo e, magari, trovare l’amore. Tuttavia non rinnega il suo percorso e, intervistata da Casa Pipol, spiega perché a suo dire il pubblico abbia deciso di eliminarla: “Non saprei. Io piaccio a una fetta di pubblico che non rispecchia l’italiano medio. Quindi anche la mia ironia di conseguenza non è comprensibile a tutti“.

Elenoire Ferruzzi "Daniele Dal Moro? È stato lui a farsi notare e..."/ “Non sono gelosa di lui e Wilma"

L’icona trans rivela inoltre come nel reality pesi la mancanza del contatto con l’esterno e, soprattutto, come spesso fuoriescano lati del carattere finora nascosti: “Devo anche dire che nella Casa è uscita una personalità e un lato di me che nemmeno io sapevo di avere. Nella Casa sei privata di tutto e messa a nudo: lì emergono dei tuoi malesseri interiori, che magari prima non avevi affrontato. Ti manca il contatto con il mondo esterno. Mi mancava la chiamata di mia madre, il non sentirla per me diventava pesante“.

Elenoire Ferruzzi perdona Daniele Dal Moro/ La dedica d'amore: "Vuoi proteggere il nostro rapporto"

Elenoire Ferruzzi: “Spero vinca Luca. Wilma e Patrizia hanno fatto delle cose…“

Nel corso dell’intervista a Casa Pipol viene chiesto ad Elenoire Ferruzzi se tutto quello cha ha detto e fatto al Grande Fratello Vip 2022 è stato poi effettivamente mostrato nelle clip. L’ex Vippona risponde: “Generalmente è andato in onda quasi tutto. Io ero veramente sotto pressione, quindi poi le cose sono degenerate in un certo modo. Entrando lì, non mi sarei mai aspettata di attaccarmi a certe persone“. Tra queste ci sono indubbiamente Luca Salatino e Daniele Dal Moro, ai quali si è affezionata: “Lì dentro mi sentivo molto sola, quindi hai bisogno di avere un appoggio. Io forse l’ho fatto in un modo più evidente rispetto agli altri“.

Elenoire Ferruzzi gelosa: "Amore tra Daniele e Wilma? Lui la nonna ce l'ha già"/ "Si è dimenticato di me"

Infine, rivela quale concorrente vorrebbe veder vincere il reality e chi, invece, l’ha profondamente delusa: “Spero che vinca Luca, perché è una persona fantastica, buonissima e se lo merita. Di perdenti ce ne sono parecchi. Le persone che mi hanno delusa un po’ sono state Wilma e Patrizia. Si dimostravano in un certo modo, poi quando sono uscita ho visto delle clip ed effettivamente mi devo ricredere, perché hanno fatto delle cose che non mi sono piaciute“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol News (@thepipol_news)













© RIPRODUZIONE RISERVATA