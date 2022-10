Elenoire Ferruzzi, flirt con Daniele Dal Moro al GF Vip 2022?/ “Se tocchi chi mi…”

Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro sempre più vicini

Durante i primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Elenoire Ferruzzi si è immediatamente avvicinata a Luca Salatino cominciando a provare un interesse nei suoi confronti. Il rapporto, tuttavia, si è raffreddato nel momento in cui Luca, essendo fidanzato con Soraia Ceruti, per non ferire i sentimenti di Elenoire, si è allontanato facendo un passo indietro. Dopo il distacco totale, oggi, i rapporti tra Elenoire e Luca sono nuovamente sereni. Se, dunque, con Salatino sta nascendo una bella amicizia, con Daniele Dal Moro, la complicità sta crescendo giorno dopo giorno.

Daniele, con Elenoire, è riuscito ad aprirsi raccontandole dettagli del suo doloroso passato che, finora, non aveva raccontato agli altri concorrenti. I due trascorrono diverso tempo insieme e non mancano abbracci e carezze e, nelle scorse ore, una confidenza che la Ferruzzi ha fatto ad Antonino Spinalbese, non è passato inosservata ai fan del reality.

Elenoire Ferruzzi, frecciatina a Nikita per Daniele Dal Moro?

Elenoire Ferruzzi non nasconde il proprio interesse nei confronti di Daniele Dal Moro di cui comincerebbe ad essere gelosa. Durante una chiacchierata con Edoardo Donnamaria, ha ammesso che se avesse visto il proprio uomo massaggiare il fondoschiena di una donna come Antonella Fiordelisi ha fatto con Antonino Spinalbese sarebbe impazzita. Parlando, poi, proprio con Antonino, ha fatto un’affermazione che è stata interpretata dai fan come una frecciatina all’indirizzo di Nikita che sta legando sempre di più con Daniele Dal Moro.

“Da fare fuori… si si… A me su tutto mi puoi toccare, ma non su una cosa. Quando mi piace qualcuno divento una iena, una belva…”, le parole della Ferruzzi.

