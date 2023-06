Elenoire Ferruzzi, frecciatina a Daniele Dal Moro e Oriana?/ “Storie d’amore mai esistite…”

Elenoire Ferruzzi contro Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro?

La fine della storia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continua a far discutere non solo i fan della coppia che sperano in un ritorno di fiamma, ma anche chi ha conosciuto entrambi durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Se Alberto De Pisis, Giaele De Donà e Micol Incorvaia non hanno commentato l’accaduto pubblicamente preferendo stare accanto all’influencer venezuelana che, dopo aver lasciato la casa di Verona di Daniele ha raggiunto Milano dove è ospitata da Alberto, Elenoire Ferruzzi, con un post pubblicato su Instagram, sembrerebbe lanciare una frecciatina indiretta agli Oriele.

Elenoire Ferruzzi, nella casa del Grande Fratello Vip, aveva instaurato un bel rapporto con Daniele Dal Moro con cui, poi, aveva avuto una forte discussione per poi ricucire il rapporto dopo la squalifica del veneto. Con l’inizio della storia tra Dal Moro e Oriana Marzoli, però, il rapporto sarebbe cambiato ancora e, durante la festa di Alfonso Signorini, la Ferruzzi è stata la protagonista di una lite proprio con Oriana. Dopo la notizia della rottura, così, la Ferruzzi ha commentato le coppie vip lasciandosi andare ad un commento che ha scatenato la reazione dei fan degli Oriele.

Le parole di Elenoire Ferruzzi: si riferisce a Oriana e Daniele?

«E quindi? Dove sono tutti gli invasati ora? Ahahahah. Sono spariti tutti in una bolla di sapone come le storie d’amore mai esistite su cui hanno idealizzato la loro triste esistenza», ha scritto Elenoire Ferruzzi le cui parole sono state commentate dai fan degli Oriele che hanno difeso i propri beniamini.

Non si sa, tuttavia, se le parole della Ferruzzi si riferiscano proprio a Daniele e Oriana, ma già precedentemente, Elenoire ha parlato degli Oriele. «Daniele e Oriana? Vediamo quanto durano i servizi fotografici. Io non ho mai creduto in nessuna coppia. Sono coppie spinte e false. Credo solo alla coppia: Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria perché li ho visti nascere e posso dire che c’è interesse da entrambe le parti. Nelle altre coppie non esiste nulla di tutto questo», ha detto in un’intervista confermando, in questi giorni, di considerare Antonella ed Edoardo l’unica, vera coppia nata al GF Vip.

