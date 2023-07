Elenoire Ferruzzi, frecciatina ad Alberto De Pisis: “Sparito dopo il GF Vip”/ “Si sente una star…”

Elenoire Ferruzzi e la diretta con Patrizia Rossetti

Elenoire Ferruzzi e Patrizia Rossetti, su Instagram, hanno fatto una diretta nel corso della quale hanno parlato dei compagni d’avventura del Grande Fratello Vip. Le due ex vippone hanno così svelato quali compagni sentono ancora e se Patrizia Rossetti ha svelato di aver sentito anche Alberto De Pisis, Elenoire Ferruzzi, a quest’ultimo, ha lanciato una frecciatina. “Alberto? Sì ho sentito anche lui, l’ho sentito un po’ di tempo fa perché doveva fare delle serate e mi ha chiesto dei consigli. Però ultimamente non l’ho sentito e ho visto che è in vacanza“, le parole della Rossetti che ha svelato di sentire anche Luca Salatino, Charlie Gnocchi e Amaurys Perez.

Dopo aver ascoltato le parole della Rossetti, Elenoire Ferruzzi ha spiegato non solo di non aver mai sentito Alberto De Pisis, ma gli ha lanciato anche una frecciatina.

Le parole di Elenoire Ferruzzi

Senza giri di parole, parlando di Alberto De Pisis, Elenoire Ferruzzi, nel corso della diretta Instagram con Patrizia Rossetti, ha detto: “No io invece non l’ho sentito. Perché sai dicevamo di dire tutto e devo dire anche questa. Parlavamo di persone che spariscono e lui è uno di quelli. Non lo sento, evidentemente loro si sentono arrivati, si sentono delle star e quindi ovviamente poi non chiamano, capisci… “.

Poi ha aggiunto: “Sono sarcastica? Quello che sto dicendo è vero. Uno si aspetta di sentire di più certi amici, ma va bene così dai. Alcuni proprio spariti e nemmeno like ti mettono, io li metto sempre. Star di Hollywood. Noi siamo in Italia, loro invece sono già a fare le star. Però va bene così. Io sono una donna che non porta rancore. Poi invece altri li sento e abbiamo un bel rapporto. Luca lo sento spesso, poi Giaele mi ha chiesto di uscire“.

