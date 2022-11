Elenoire Ferruzzi furiosa con Amedeo Venza: “Io rifiutata al GF Vip? Falso”/ “Con Daniele e Luca…”

Elenoire Ferruzzi contro Amedeo Venza: furiosa lite durante un’intervista

Elenoire Ferruzzi ha rilasciato un’intervista a Casa Pipol, nel corso della quale si è accesa una discussione con l’esperto di gossip Amedeo Venza. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022 ha parlato della sua esperienza nel reality e del suo attaccamento a due figure che per lei sono state importantissime: Luca Salatino e Daniele Dal Moro. Tuttavia proprio il commento su Dal Moro ha suscitato la curiosità di Venza che, in video-collegamento, le ha chiesto: “Volevo sapere se una volta uscito dalla Casa, verrà a cercarti“.

L’icona trans ha così risposto: “Non lo so, probabilmente sì. Sicuramente mi chiamerà, ma non so se sarò poi propensa a vederlo o sentirlo. Il suo comportamento, quando sono uscita, non mi ha fatto impazzire“. Tuttavia Venza non sembra essere convinto: “Non la cercherà, si è visto il rifiuto da parte sua nella Casa“. Parole che hanno scatenato la furiosa reazione della Ferruzzi: “No amore, ma che rifiuto! Ma che ne sai tu? La gente non le sa le cose“. Gli animi si scaldano e lei contrattacca: “Sto dicendo che posso sapere solo io quello che abbiamo vissuto io e Daniele, o io e Luca. Cosa ne puoi sapere tu?“.

Amedeo Venza: “Luca e Daniele non ti hanno filato di striscio“. L’ira della Ferruzzi

Gli animi si surriscaldano e, nel corso dell’intervista a Casa Pipol, Amedeo Venza cerca di far ragionare Elenoire Ferruzzi: “Ma stai serena, stiamo facendo delle domande. A me non me ne frega niente di quello che tu hai potuto provare con questi ragazzi, ma da quello che abbiamo visto non ti hanno filato di striscio. Poi se usciranno dalla Casa e ti cercheranno, buon per te. Ma secondo me non ti cercheranno“. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022 tuttavia non sente ragioni e lo zittisce nuovamente: “Rifiuto non puoi permetterti di dirlo“.

L’icona trans è infatti convinta che con Daniele Dal Moro ci sia stato un reale interesse: “Può sembrare che io abbia subito un rifiuto, ma la realtà dei fatti non è questa. C’ero io a vivere determinate sensazioni, a guardare negli occhi le persone. Ho quasi 50 anni, sono una persona strutturata, e quindi posso permettermi di dire che con queste persone c’è stato un trasporto“. La Ferruzzi crede che, quando Daniele uscirà dal Grande Fratello Vip 2022, la cercherà: “Magari poi non succederà nulla, magari non lo sentirò, non ho la sfera di cristallo. Poi lì dentro è tutto più amplificato“.

