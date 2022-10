Elenoire Ferruzzi furiosa con Nikita: “Chi cazz* sei?”/ “Vai a rifarti quel naso che sembri Pippo Franco!”

Elenoire Ferruzzi furiosa con Nikita Pelizon, volano ancora insulti al GF Vip: “Vai a rifarti il naso!”

Elenoire Ferruzzi ormai non nasconde più la sua grande antipatia nei confronti di Nikita Pelizon. L’ha palesata ieri, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022, ma lo ha ribadito anche in confessionale a diretta conclusa. Se la sua presunta vicinanza a Daniele Dal Moro – per il quale Elenoire ha un debole – ha scatenato la gelosia della Ferruzzi, anche il comportamento di Nikita con Wilma Goich ha alimentato la sua ira.

Tutti pazzi per Nikita Pelizon al GF Vip/ I social la premiano ma gli inquilini...

“Non ti puoi rivolgere ad una signora di quell’età in quel modo, ma chi caz*o sei?”, ha sbottato Elenoire in confessionale. Poi ha chiarito: “Io non mi metto in mezzo a queste discussioni, non me ne frega nulla, ma se tu mi pesti la coda e metti gli occhi apposta su ciò che piace a me, io ti rovino! – e ha concluso con un attacco sulla fisicità della Pelizon – Ma vai a rifarti quel naso che sembri Pippo Franco!”

Jessica Pelizon mette in guardia la sorella Nikita/ "Stai attenta a Elenoire e..."

Nikita Pelizon replica ad Elenoire: “Spero smetta di mettersi a confronto con me”

Anche Nikita Pelizon ha avuto modo di riflettere sullo scontro con Elenoire Ferruzzi dopo la diretta del GF Vip, e in confessionale ha dichiarato: “Io mi attacco ad ogni uomo? Io vedo in lei questa cosa e gliel’ho anche detto!” E continua: “Spero che lei smetta anche di mettersi in confronto con me, perché ognuna è unica e se lei comincia ad apprezzare la sua unicità starà bene con se stessa e smetterà di sentirsi inferiore ad altre donne.”

L’ostilità di Elenoire per Nikita, anche per gli altri Vipponi, nasce però proprio a causa di Daniele Dal Moro: “Elenoire a volte esagera con le parole, è un po’ gelosa, sì, gelosissima!” ha infatti ammesso la Fiordelisi.

Francesco Chiofalo: "Elenoire Ferruzzi ci ha provato con me"/ "Messaggi espliciti..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA