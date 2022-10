Elenoire Ferruzzi furiosa con Nikita: “Fa la santa poi su butta su tutti gli uomini”/ Lei: “Parli tu…”

Elenoire Ferruzzi stronca Nikita al Grande Fratello Vip: “Fa la santa ma e poi fa peggio di tutte!”

Elenoire Ferruzzi è una furia contro Nikita Pelizon in diretta al Grande Fratello Vip. Signorini manda in onda un filmato in cui mostra a Nikita alcune critiche, anche pesanti, dette alle sue spalle. Una di queste è proprio di Elenoire che dice di Nikita che si butta su ogni uomo che le passa al fianco. La ragazza sbarra gli occhi e commenta la cattiveria: “Ci sono persone che non hanno il coraggio di dirmi le cose in faccia ma è la seconda clip in cui vedo che mi parlano male alle spalle”.

Fratello di Nikita Pelizon, chi è?/ "Lasciò casa e per anni non l'ho più visto, né sentito"

Elenoire non ritratta, anzi conferma le sue parole, dicendo che “è la verità, non mi sembra di aver detto chissà cosa”. Nikita però lancia la stoccata: “Vengo accusata da Elenoire di accollarmi agli uomini quando prima si è accollata come una cozza a Luca, poi a Daniele”. Elenoire perde la pazienza e alza i toni: “Non passare da santa che non lo sei! Dai la colpa agli altri e tu fai peggio! Parlano di Giaele qua e là, fanno tutte le sante, ma vaffanc*lo!” A difendere Nikita ci pensa però Patrizia Rossetti: “Sarebbe meglio dire ‘Mi sta antipatica’ invece di inventare storia! Dalle clip poi mi pare che sono sempre le stesse le donne che stanno con gli uomini!”

