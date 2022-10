Elenoire Ferruzzi gelosa di Daniele Dal Moro?/ Lei lo mette in guardia e…

Elenoire Ferruzzi gelosa di Daniele Dal Moro: “L’ho messo in guardia e…”

Elenoire Ferruzzi confida a Giaele De Donà di essere infastidita da alcuni comportamenti di Daniele Dal Moro. La concorrente del Grande Fratello Vip dopo giorni di corteggiamento si è dichiarata a Daniele: “Mi prometti che una sera dormiamo così, 5 minuti? Dai, ho bisogno… Lo so che fai fatica, ma non avere paura del mio cuore che lo senti battere, io ti voglio bene davvero… e anche di più. Se non fossi qua te lo avrei già detto”. Elenoire si è ritrovata in giardino a parlare con Sofia Giaele De Donà della situazione. Sofia le ha chiesto: “Ma tu gli hai detto che ti dà fastidio che non ti viene a salutare e lui che ha detto?”. Elenoire Ferruzzi ammette di non averglielo fatto notare e poi aggiunge: “Non viene mai in camera mia a darmi un bacio. Non puoi capire quanto sono inca***ta. Gli ho detto che quella gli sta sempre appiccicata e che un giorno o l’altro faccio un casino. L’ho avvisato”.

GF Vip, Elenoire Ferruzzi si scaglia contro Nikita Pelizon: "E' una porta iella"

La reazione di Daniele Dal Moro però ha gelato Elenoire. Daniele si sarebbe messo a ridere e questo avrebbe mandato ancora di più in escandescenze Elenoire Ferruzzi. Parlando poi con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, Elenoire ha spiegato che nella casa c’è una vippona che proprio non sopporta e svela un retroscena: “Si è seduta vicino a Daniele per mangiare e mi ha guardata provocandomi”. A chi farà riferimento Elenoire?

Elenoire Ferruzzi si dichiara a Daniele Dal Moro/ "Ti voglio bene e anche di più"

Elenoire Ferruzzi si scaglia contro Nikita Pelizon: “Porta iella e…”

Molti ritengono che Elenoire Ferruzzi non sopporti Nikita Pelizon. Proprio infatti nelle scorse ore, Daniele si era scottato con dell’acqua bollente e Elenoire ha esclamato: “Mettilo sotto l’acqua fredda perché ti ustiona l’acqua bollente. È il malocchio, amore. Quella lì”, ha detto rivolgendosi a Nikita. Commentando l’episodio con Sofia, Elenoire ha aggiunto: “Amore, si è bruciato (parlava di Daniele, ndr) perché quella lì è una porta iella”.

Elenoire Ferruzzi ha puntato Daniele Dal Moro. Dopo Luca Salatino, l’interesse della concorrente del Grande Fratello Vip si è concentrata su Daniele che però non sembra affatto ricambiare il suo interesse. Parlando con Giaele De Donà, Elenoire ha raccontato di essersi avvicinata a Daniele: “Mi sono aperta con lui. Gli ho detto che ’il mio GF sei tu’ e lui mi ha guardata e detto ’anche tu’”. La De Donà ha fatto il tifo per loro, ma Patrizia Rossetti non è dello stesso parere: “Secondo me per lui è un’affettuosa amicizia, per lei invece è qualcosa di più. Perché lei ha fatto così anche con Luca. secondo me Elenoire si illude anche facilmente. La capisco perché ha questo bisogno d’amore. Tutti abbiamo questo bisogno, ma lei ce l’ha in modo particolare per quello che ha vissuto. Direi che bisogna stare attenti, o meglio un ragazzo dall’altra parte deve fare attenzione”.

Patrizia Rossetti sull'interesse di Elenoire per Daniele:"Si illude facilmente"/ "Con Luca la stessa cosa"

