Elenoire Ferruzzi in crisi al Grande Fratello VIP/ Prima vuole abbandonare, poi…

Elenoire Ferruzzi vuole già scappare dalla casa? GF VIP difficile, tra polemiche e tensioni

Sono giorni difficili pure per Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello VIP. La concorrente gieffina sta alternando stati d’animo differenti all’interno della casa più spiata di Italia e dopo tante polemiche, relative al caso Marco Bellavia, ha cominciato a mostrare segnali di cedimento. Questo perché nella scorsa puntata Alfonso Signorini ha puntato il dito contro il gruppo, lanciando accuse pesanti a tutti i concorrenti.

Indipendentemente da questo, Elenoire sembra soffrire le regole del gioco e spesso l’abbiamo vista lamentarsi del microfono e delle telecamere. “Non ce la faccio più”, aveva sbottato nei giorni scorsi, minacciando di lasciare il programma una volta per tutte. Elenoire a quanto pare non è contenta di come stiano andando le cose nella casa di Cinecittà.

Elenoire Ferruzzi, troppe regole al Grande Fratello VIP. E con le sue lunghissime unghie…

Resta da capire quindi se lascerà davvero il reality show o se l’allarme si può considerare ormai rientrato. Certo è che le sue parole evidenziano una situazione delicata e quasi compromessa. “Non ce la faccio più a lavarmi così, andare in bagno così, e il microfono e le cose…Basta! No, no ma che me ne frega a me. Non sono mica obbligata!”, aveva detto. In rete, ovviamente, molti utenti si sono scatenati chiedendosi come possa prendersi cura di se stessa con quelle sue lunghissime unghie. Non hanno tutti i torti, quindi, gli utenti che in queste ore stanno punzecchiando sul web la Ferruzzi.

