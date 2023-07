Elenoire Ferruzzi ‘incinta’: “È successo nella Casa del GF Vip”/ La foto scatena le critiche: “Ridicola!”

Elenoire Ferruzzi ‘incinta’ su Instagram: il post dell’ex gieffina

Un fiume di critiche quelle ricevute da Elenoire Ferruzzi a causa di una foto pubblicata su Instagram. L’ex gieffina ha postato un fotomontaggio che la vede in versione “Barbie incinta”: in abito lungo, la Ferruzzi, priva delle sue lunghissime unghie, si accarezza il pancino in dolce attesa. Uno scatto al quale Elenoire ha poi voluto aggiungere una didascalia ironica e provocatoria che ha sollevato, insieme alla foto, una serie di critiche.

“Ora posso renderlo pubblico, – ha scritto Elenoire – è successo all’interno della casa del GF ma Sinceramente non so chi sia il padre… Ho dovuto tagliare le unghie manca poco al parto, anche il seno ho dovuto ridurlo ora passeremo al viso e dopo sarò una cess* come tante di voi.”

Elenoire Ferruzzi scatena le critiche per la sua foto in dolce attesa

Proprio le parole finali del suo post, in cui definisce ‘cess*’ le future mamme, non è piaciuto, anche se con tono sarcastico. Né tantomeno è piaciuto il fatto che l’ex gieffina abbia scherzato su un tema come la gravidanza. Ecco infatti alcuni dei commenti che Elenoire Ferruzzi ha ricevuto sotto il suo post: “Onestamente scherzare su ste cose lo trovo alquanto irrispettoso a meno che tu non abbia 6 anni e giochi a mamma e figlio. Ridicola!” ha scritto un utente; e ancora “Menomale che tu eri contro le offese e sei poi la prima che offende mezzo mondo di donne COMPLIMENTI e la pancia direi proprio che è finta.”. “Che non si fa per attirare quelle attenzioni già a lungo sfumate”; o infine “Questo è un grosso insulto a chi è donna e non riesce ad avere figli. Ripigliati e continua a fare il tuo show con unghie”.

