Elenoire Ferruzzi, la crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo/ “L’ho vista sofferente”

Elenoire Ferruzzi parla della crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo: le sue parole

Dopo giorni di rumor e gossip, la crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è stata confermata dai diretti interessati. L’influencer sta vivendo un momento molto difficile, e ha parlare di questo si aggiunge Elenoire Ferruzzi. L’attrice, ai microfoni di Casa Chi, ha svelato cosa pensa di quanto sta accadendo alla coppia.

Elenoire Ferruzzi rientra al GF Vip?/ "Sarei pronta, mi divertirei e farei divertire"

Come riporta Blogtivvu, Elenoire Ferruzzi rivela: “Quando Alfonso le ha chiesto cosa fosse successo, l’ho vista molto provata. Poi quando è finita la trasmissione mi sono avvicinata perché comunque Giulia la conosco da un po’ di tempo e non ho voluto chiedere più di tanto, perchè secondo me in queste situazioni chiedere è inutile. Cioè, bisogna chiedere come si sta e non i fatti, perchè sono cose loro e non mi riguardano. Però l’ho vista veramente provata e molto molto sofferente“. Poi conclude: “Lei è molto carina, lui è un pezzo di pane. Pierpaolo è veramente un ragazzo che ha questi occhi che sorridono, di lui mi colpisce questa cosa”.

Giulia Salemi e Pretelli insieme a San Valentino dopo annuncio della crisi/ C'entra Signorini: cos'è accaduto

Giulia Salemi conferma la crisi con Pierpaolo Pretelli: “Spero di risolvere”

Giulia Salemi, dopo giorni di pettegolezzi, ha confermato in diretta al Grande Fratello Vip 2022 la crisi con Pierpaolo Pretelli: “Io e Pierpaolo stiamo vivendo un a crisi. Questo può accadere a tante coppie come noi. Però voglio precisare che non ci sono state liti con piatti volanti e che non si sono stati tradimenti. In questo momento non è certo in discussione il nostro sentimento. Però vogliamo capire come stanno andando le cose e che direzione prenderanno“.

La coppia che sta insieme da due anni, sta vivendo un momento di difficoltà dopo la convivenza. Lo stesso Pierpaolo ha scritto qualcosa a riguardo: “Grazie a tutti per aver speso un attimo per farci arrivare tanto amore. La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo, ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia, senza pressioni”.

Pierpaolo Pretelli, la verità sulla crisi con Giulia Salemi/ "Non ci nascondiamo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA