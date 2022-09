Elenoire Ferruzzi, le unghie sono vere o finte?/ “Amo le mie unghie e sono parte…”

Elenoire Ferruzzi, le unghie sono vere o finte? Sui social scoppia la bagarre ma lei…

Elenoire Ferruzzi è una showgirl e icona LGBT. Da settimane si mormora di una sua partecipazione nella prossima edizione del Grande Fratello Vip 2022. Il suo marchio di fabbrica è rappresentato dalle unghie lunghe che sfoggia in ogni occasione. Di recente Eleonoire si è dichiarata stanca di ricevere domande sulle sue unghie perché sono in molti a chiedersi se siano vere o ricostruite. Nonostante più volte Eleonoire Ferruzzi abbia rivelato che sono naturali molti sembrano continuare a non crederle. Al riguardo, la donna ha risposto: “Non posso passare ogni cinque minuti della mia vita a rispondere alle vostre morbosità che portano male”.

Elenoire Ferruzzi è ricorsa alla chirurgia estetica per apportare modifiche al suo aspetto. Le sue unghie sono lunghe 14 centimetri, spesso di colore rosso e soprattutto vere senza essere opera di ricostruzioni. Classe 1980. Elenoire ha iniziato un percorso di transizione all’età di 16 anni: “Di quello che pensa la gente non mi frega niente. Ho iniziato a operarmi a sedici anni e non ho mai usato la chirurgia plastica per correggermi. Col bisturi ho un rapporto artistico e volevo essere assolutamente quello che sono ora. Non ho mai avuto nessun problema con la mia interiorità, ma li ho avuti con gli altri”, aveva dichiarato. Le sue unghie sono simili ad artigli pronti a colpire chi nella casa non le vada a genio.

Elenoire Ferruzzi, la carriera e il percorso di transizione

Elenoire Ferruzzi è un’artista, showgirl e icona trans nota nel mondo LGBTQ+ e non solo, con circa 70 mila followers su Instagram e famosa soprattutto per alcuni suoi tormentoni come il motto Carpisa è il male! oppure Vado ad ammaestrare le foche monache! Elenoire è stata ricoverata per Covid 19 in gravi condizioni e dopo tre mesi e mezzo in ospedale è riuscita a guarire. Sappiamo però che è laureata in lettere e per un periodo a lavorato come insegnante in una scuola privata. Ma a un certo punto ha mollato perché non era una situazione serena dal momento che gli uomini le chiedevano il numero per uscire.

In alcune interviste ha dichiarato che il percorso di transizione di genere deve essere riconosciuto e mai rinnegato, perché fa parte del vissuto di ogni persona. Come ha dichiarato in un’intervista alla rivista Rolling Stone “Il difetto che imputo a molte trans è quello di voler passare da donna biologica, che è semplicemente impossibile. Sotto questo aspetto pure loro subiscono una costrizione che impone la società, vogliono essere qualcosa di definito”. Per quanto riguarda la vita privata, Elenoire Ferruzzi ha ammesso di essersi innamorata una sola volta e di essere rimasta delusa. Per questo motivo ora è single e preferisce circondarsi dell’affetto della sua famiglia.











