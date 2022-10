Elenoire Ferruzzi, lite in confessionale con gli autori?/ Urla e vaffanc*lo

Elenorie Ferruzzi: il “rifiuto” di Daniele Dal Moro

Giornata difficile per Elenorie Ferruzzi dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022. Nelle ultime ore Daniele Dal Moro ha messo in chiaro il suo rapporto con Eleonire: “Io le voglio bene, ma come amica”. La gieffina, però, è convinta che l’ex tronista di Uomini e Donne si vergogni di lei e non voglia ammettere di avere un’attrazione per una donna trans. Dopo essersi sfogata con alcuni concorrenti, Elenoire Ferruzzi ha minacciato di andarsene dalla casa del GF Vip: “Io domani me ne vado da qui. Non faccio come gli altri che dicono e non fanno. Io vado sul serio ragazzi. Domani sono fuori. No che non sto scherzando me ne vado davvero”. Poco dopo, durante la notte, Elenorire è stata chiamata in confessionale, probabilmente per cercare di farla ragionare ma non è finita benissimo.

Molto probabilmente Elenoire Ferruzzi è stata chiamata in confessionale per parlare con gli autori, per farle capire che Daniele Dal Moro la vede solo come un’amica. Ma a un certo punto Antonino Spinalbese e Daniele hanno sentito delle urla provenire dal confessionale: “Ma è lei che sta urlando?”. Anche su Mediaset Extra, nella diretta 24 ore su 24, si è sentita Elenoire urlare: “Io no e allora ho travisato, ma vaffanc**o!”. Parole molto simili a quelle che aveva usato prima con Edoardo Donnamaria: “Se io ti dico che ho visto determinati atteggiamenti è vero. No no ho travisato nulla! No, non è proprio così, le cose si fanno in due e non da soli”. La Ferruzzi lascerà davvero la casa del GF Vip 2022? Nei giorni scorsi molti utenti social hanno chiesto provvedimenti contro di lei quando ha sputato a terra con disprezzo dopo che Nikita Pelizon le è passata davanti.

ELENOIRE CHE URLA E MANDA A FANCULO GLI AUTORI IN CONFESSIONALE #gfvip pic.twitter.com/krQA1lhN6v — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 25, 2022

