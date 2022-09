Elenoire Ferruzzi, lo sfogo al GF vip sull’ex fidanzato/ “L’ho lasciato per amore” “V

Grande Fratello vip 7, Elenoire Ferruzzi si sfoga con Luca Salatino: riaffiora un vecchio amore

Il Grande Fratello vip 7 appena iniziato, in onda su Canale 5 il lunedì e il giovedì e in streaming su Mediaset infinity, vede una tra i candidati alla vittoria del reality, Elenoire Ferruzzi giungere nella Casa ad una rivelazione commossa e che commuove i più tra i telespettatori.

Elenoire Ferruzzi, due di picche da Luca Salatino ed è lite / "Faccio un macello..."

In un momento di confidenza registrato nella Casa con l’ex tronista di Uomini e donne coinquilino, Luca Salatino, la influencer transgender, Elenoire Ferruzzi ha parlato visibilmente commossa di un ex fidanzato che dichiara di aver lasciato per amore di lui, convinta che l’uomo volesse un figlio che lei non avrebbe potuto dargli naturalmente: “Io e lui eravamo una famiglia, però lui voleva un figlio e non me lo diceva e io lo sentivo” esordisce nella confessione, per poi proseguire- e io per amore suo l’ho lasciato”.

Elenoire Ferruzzi, cotta per Luca Salatino al Gf Vip?/ Lui: "Sono super fidanzato!"

Dinanzi ad un commosso Luca Salatino, poi, Elenoire Ferruzzi ha aggiunto ulteriori particolari sul sacrificio dell’amore mancato con la sua storica ex fiamma: “L’ho fatto per amore, se non glielo avessi permesso io non lo avrei amato”.

Il significato della parola amore secondo Elenoire Ferruzzi, al Grande Fratello vip

Insomma, per la papabile vincitrice del Grande Fratello vip 7, l’amore non é possesso ma é libertà, quindi amare consiste nel saper lasciare andare, accettare con gioia il fatto che la persona amata possa fare le sue scelte anche se non le si condividano. Tanto che lei prova gioia al pensiero che lui abbia avuto un figlio da una relazione con un’altra donna che non sia lei:

Elenoire Ferruzzi crolla al GF Vip "La vita delle trans è difficile"/ "Sono disumanizzate, uomini squallidi…"

“Lui si é messo con un’altra e avuto una bimba e io me lo sono dovuta strappare dal cuore lui” , continua il commosso sfogo di Elenoire Ferruzzi, che ora emoziona il popolo del web, tanto da diventare virale su TikTok in uno dei video delle ultime vicende del daytime targate Grande Fratello vip 7 circolanti in rete.











© RIPRODUZIONE RISERVATA