Elenoire Ferruzzi: “Luca Salatino? Il mio uomo ideale”/ “Se non fosse fidanzato…”

Elenoire Ferruzzi svela cosa pensa di Luca Salatino: “Non sono pazza…”

Elenoire Ferruzzi aveva maturato una cotta per Luca Salatino, quando era ancora nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. L’attrice si era persino dichiarata, ma il cuoco romano l’ha sempre respinta ribadendo il suo amore per la fidanzata Soraia. Ai microfoni di Radio Radio, l’ex gieffina svela cosa pensa dell’ex tronista e se ci fosse possibilità di una storia.

Elenoire Ferruzzi: "Oriana? Antonino si è comportato male"/ "Tavassi? E' solo il fratello di..."

“Luca Salatino è una persona buonissima, è un ragazzo eccezionale con un anima pura” esordisce Elenoire Ferruzzi: “Se penso che potesse avere un interesse per me? Ovvio, non sono una pazza squilibrata che si attacca a qualunque cosa.” Poi aggiunge: “Perchè non l’ha voluto dichiarare? Innanzitutto è fidanzato, e questa cosa è predominante nella sua vita. Effettivamente è il mio uomo ideale, se non fosse stato fidanzato con Soraia sarebbe nato qualcosa“. Insomma, nonostante i chiarimenti del cuoco romano e il confronto con la fidanzata Soraia al GF Vip l’attrice è ancora convinta di piacere a Salatino.

Elenoire Ferruzzi: "Daniele Dal Moro? Ho bisogno di un uomo non di fare la psicologa"/ "Dio mi ha salvata"

Elenoire Ferruzzi: “Con Daniele Dal Moro non poteva nascere nulla”

Dopo la cotta per Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi si era avvicinata molto a Daniele Dal Moro nella Casa più spiata d’Italia. L’attrice si era dichiarata al bel veronese, ma quando è uscita dal reality show i suoi sentimenti sono cambiati molto verso di lui.

Ai microfoni di Radio Radio, Elenoire Ferruzzi puntualizza: ” […] Invece, con Daniele non potrei avere una storia. Perchè con il senno di poi, una volta uscita dal programma, ho capito che è stata una persona astuta e furba. Non ci siamo proprio. ” Dunque, se da un lato Luca Salatino si è rivelato essere il suo uomo ideale, dall’altro Daniele Dal Moro si è trasformato in una delusione per l’attrice.

Elenoire Ferruzzi svela un retroscena su Daniele Dal Moro/ "Pianse con me e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA