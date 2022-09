Elenoire Ferruzzi: “Luca Salatino invaghito di me”/ Spinalbese perplesso, ma lei…

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino lontani

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino sono sempre più lontani. In crisi per la mancanza della fidanzata Soraia al punto da pensare al ritiro, Luca Salatino si è allontanato da Elenoire dopo la lite nella scorsa notte. Non volendo far soffrire nessuno, di fronte alle accuse della Ferruzzi, convinta che Luca le abbia fatto credere di ricambiare l’interesse, l’ex tronista ha deciso di fare un passo indietro. Elenoire, da parte sua, continua ad essere convinta che anche da parte di Luca ci sia un interesse avendo visto in lui sguardi e attenzioni nei suoi confronti.

GF Vip Elenoire Ferruzzi contro Ginevra Lamborghini/ "Ubriaca e a gambe aperte su...", è polemica sul web

Nella tarda serata di ieri, così, Elenoire ha affrontato l’argomento Luca con Antonino Spinalbese. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez che ha già instaurato un ottimo rapporto con tutti, l’ha ascoltata, ma ha espresso anche la propria opinione non nascondendo le proprie perplessità essendo convinto che quello di Luca per Elenoire sia del semplice affetto.

Elenoire Ferruzzi, lo sfogo al GF vip sull'ex fidanzato/ "Voleva un figlio e io..."

Elenoire Ferruzzi non cambia idea su Luca Salatino

“Ti pare che io a 47 anni dopo il trascorso di vita che ho mi vado a fare fantasie e invaghire di uno quando non c’è una base? Non sono scema. Che poi lui la voglia girare così per mille paure sue per carità, ok. Tanto siamo sempre alle solite che prima ti scopa*o e poi non vogliono farsi vedere in giro con te. Questo è il classico esempio. E senza aver consumato!”, le parole della Ferruzzi. “Elenoire ma sei sicura? Io non mi sono accorto di niente, secondo me Luca ti vuole solo un gran bene“, la replica di Antonino Spinalbese.

Elenoire Ferruzzi piange per Luca Salatino al GF Vip dopo la lite/ "Io perdono tutto ma non le prese in giro"

Convinta del proprio pensiero, la Ferruzzi ha concluso così: “Tu [Antonino, ndr] ovviamente non te ne potevi accorgere. Lui può dire quello che vuole, ma l’ho visto io negli occhi. Mi cercava. Mi cantava canzoni d’amore guardandomi negli occhi. Sono stata malissimo per lui ho pianto due notti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA