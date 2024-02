Elenoire Ferruzzi: “Ma volete mettere Rose Villain con quella ces*a di Angelina Mango?”/ L’attacco social

Grande fratello vip 7, Elenoire Ferruzzi attacca Angelina Mango

É una Elenoire Ferruzzi particolarmente pungente l’ex gloria di Grande fratello vip 7, che si scaglia contro Angelina Mango ed elogia Rose Villain, in un intervento social sulle due Big di Sanremo 2024. Angelina Mango e Rose Villain si sono date battaglia sul palco di Sanremo per il titolo di canzone italiana, che é andato alla prima.

Bugo vs Morgan, la lite di Sanremo 2020 arriva in tribunale/ "Reputazione e lavoro compromessi"

E, intanto, Elenoire Ferruzzi si direbbe piuttosto contrariata rispetto al verdetto. Tanto che, riattivatasi sul social X, l’ex Grande fratello vip 7 si lascia andare ad un clamoroso attacco social contro la vincitrice di Sanremo 2024.

L’attacco di Elenoire Ferruzzi contro Angelina Mango giunge sul re dei social di Instagram: s’infiamma la competizione del Festival della canzone di Sanremo 2024

“Ma volete mettere Rosy Villain con quella ces*a di Angelina?- attacca testualmente quindi la Mango elogiando la conduttrice di Nuova Scena, Elenoire Ferruzzi-.. Ma Rosy è stupenda un viso stupendo un corpo da panico, e una bellissima voce, purtroppo dovete prendere atto che Angelina è brutta è esattamente uguale a voi né più e ne meno…”. E il messaggio provocatorio, poi, prosegue ancora in confidenza con il popolo nel web e ai danni di Angelina Mango, che per l’ex Grande Fratello vip 7 non si direbbe una icona di “grande bellezza” in senso lato: “Rappresenta tutte le ce*se d’Italia alla rivolta… Giustamente voi dite se ce l’ha fatta lei possiamo farcela anche noi… siamo uguali ahahahs. ”.

Geolier: "Secondo posto a Sanremo? Il risultato conta poco"/ E sulla fidanzata Valeria: "Rapporto magnifico"

Un messaggio social piuttosto pungente quello della Ferruzzi, che tra le varie reaction scatena i dissensi dei fan della vincitrice di Sanremo 2024, i quali tacciano Elenoire di muovere cattiveria e bodyshaming gratis nel suo intervento contro la Mango. Che Angelina Mango possa replicare all’attacco social di Elenoire Ferruzzi online, reduce dalla gara tra i 30 Big della canzone italiana condivisa con Rose Villain? Chissà che non possa evolvere l’affaire social.

Ma volete mettere rosy Villain Con quella cessa di Angelina? Ma Rosy è stupenda un viso stupendo un corpo da panico,e una bellissima voce, purtroppo dovete prendere atto che Angelina è brutta è esattamente uguale a voi né più e ne meno Rappresenta tutte le cesse d’Italia alla… Sanremo 2024: Annalisa raggiunge il picco femminile di stream e supera Angelina/ La classifica Spotify — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) February 20, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA