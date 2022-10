Elenoire Ferruzzi, “Mi voleva picchiare”/ L’accusa choc a Daniele Dal Moro…

Elenoire Ferruzzi, volano accuse pesanti a Daniele Dal Moro: il web si indigna

Elenoire Ferruzzi fa accuse pesanti a Daniele Dal Moro. La concorrente del Grande Fratello Vip sostiene infatti che il ragazzo abbia avuto atteggiamenti violenti nei suoi confronti. Confidandosi con Amaurys Perez e Carolina Marconi, Elenoire ha dichiarato che Daniele non l e avrebbe solo gridato contro ma sarebbe stato ad un passo dal metterle le mani addosso: “Me ne ha dette di ogni. Mi ha urlato fino ad adesso con il dito contro. Amore un altro po’ mi menava …c’è mancato poco con le mani così”, ha spiegato. Amaurys e Carolina sono rimasti sconvolti da quanto raccontato e hanno chiesto chi avesse iniziato per primo. Elenoire ha proseguito: “Non ho urlato io, è stato lui che mi urlato…Daniele!”.

Le accuse di Elenoire Ferruzzi non sono affatto piaciute al pubblico che ritiene che le accuse siano campate per aria. E’ vero che Daniele e Elenoire hanno avuto una pesante discussione ed è vero che lui ha alzato la voce ma a nessuno è parso veritiero il fatto che Daniele avesse voluto menarla. Parlando con Antonella e Edoardo, Daniele si è mostrato dispiaciuto per quanto accaduto: “Mi inca**o perché ci tengo, mi dispiace è una persona alla quale sono legato”, ha detto. Daniele però è esasperato dalla situazione: “Io ci tengo e perciò mi arrabbio ma non ci sto a passare come un cretino perché cretino non sono”. Sono in molti a chiedersi come mai Elenoire si sia inventata un’accusa di questo tipo. Se l’è presa con Daniele perché non è ricambiata da lui?

Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon provano a chiarirsi. Dopo lo scontro avvenuto nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Nikita spiega a Elenoire di essere rimasta ferita dalle sue parole. Nella clip, Elenoire ha pronunciato frasi che l’hanno ferita. Credeva avessero risolto e, dopo averle detto di stimarla, non immaginava potesse sputare certe sentenze. La donna la blocca subito: il problema è il suo che prova una gelosia morbosa nei confronti delle persone che le piacciono. In puntata, inoltre, Elenoire ha accusato Nikita di essere troppo civettuola con gli uomini. Anche su questo punto la VIP fa un passo indietro. Ha capito che la ragazza è fatta così e la sua accusa non ha motivo di esistere.

Nikita spera che per la prossima volta, invece di sparlare alle spalle, troverà il coraggio di dirle ciò che pensa in faccia. La ragazza chiede poi perché non sia andata a cercarla il giorno seguente, visto che abbracciarla subito dopo la sorpresa sarebbe risultato un gesto ipocrita. Anche su questo punto, Elenoire Ferruzzi dà la colpa a se stessa. Non riusciva a parlare con nessuno, era troppo turbata per i problemi sorti con Daniele. Stava e sta attraversando un periodo difficile, la diatriba tra lei e Nikita è passata in secondo piano. La modella è rammaricata: pensava che fosse chiaro che tra lei e Daniele c’è solamente un’amicizia. Le donne continuano a conversare e affrontano gli argomenti più disparati. Sembra essere tornato il sereno tra loro due. Calma apparente oppure reale riappacificazione?











