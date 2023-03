Elenoire Ferruzzi, muore la nonna/ “Grazie per la vita che ci hai donato, mi manchi”

Elenoire Ferruzzi e la commovente dedica alla nonna: le sue parole

Grave lutto per Elenoire Ferruzzi che ha subito una grave perdita: la morte della sua cara nonna. L’attrice ha scritto una lunga poesia sui social per ricordarla e per dirle addio: “Sei volata via così, in una mattina gelida come oggi – esordisce l’ex gieffina – non ti ho vista ma ti ho sentita“.

Elenoire Ferruzzi asfalta Daniele Dal Moro: "Mi ha usata"/ Faccia a faccia al GF Vip?

L’attrice prosegue la sua poesia: “In testa la tua voce che mi diceva “adesso ci pensa la nonna” ora il vuoto, a tratti un senso di inadeguatezza. Sei stato il pilastro di tutta la nostra famiglia nessuno mi faceva sentire protetta nel modo in cui lo facevi tu. Mi hai insegnato la forza, il coraggio, la tenacia ora stringo forte le mani e sento della sabbia all’interno, ma quando la apro non esiste più. Vorrei urlare, ma è un urlo muto, strozzato dal pianto; sento che ora stai bene, desideravi tanto questo momento“.

Elenoire Ferruzzi, la crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo/ "L'ho vista sofferente"

Elenoire Ferruzzi e la malattia della nonna: “Ti costringeva allettata da parecchi anni”

Elenoire Ferruzzi scrive una poesia-dedica alla nonna scomparsa dopo una lunga malattia. L’attrice all’interno del lungo messaggio sui social parla del male che attanagliava la donna da tempo: “Eri un artista stimata da molti e non hai mai accettato la tua malattia che ti costringeva allettata da parecchi anni“.

E ancora: “Mi stanno scorrendo davanti i tuoi anni migliori i viaggi, il teatro che amavi tanto, le nostre risate. Mi hai permesso di essere felice, sto camminando il freddo mi entra nel sangue, le lacrime si gelano. Ho guardato in alto e non sta nevicando, ma un unico fiocco di neve è caduto sul mio viso e scivolato nella mia mano. Grazie nonna per la vita che ci hai donato, recita ora la tua poesia più bella in grazia di Dio. Tua nipote Elenoire Ferruzzi“.

Elenoire Ferruzzi rientra al GF Vip?/ "Sarei pronta, mi divertirei e farei divertire"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire ferruzzi (@elenoire_ferruzzi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA