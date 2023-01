Elenoire Ferruzzi “Nikita l’ho smascherata subito”/ “Gli altri ci hanno impiegato…”

GF Vip, Elenoire Ferruzzi contro Nikita Pelizon: “L’ho smascherata subito“

Elenoire Ferruzzi è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 2022, sebbene la sua avventura a Cinecittà sia durata poche settimane. A costarle cara è infatti stata l’eliminazione al televoto flash in una puntata di fine ottobre, quando il pubblico ha votato per mandarla a casa dopo il video in cui la si vedeva sputare per terra al passaggio di Nikita. L’icona LGBTQ+ non ha affatto cambiato il suo giudizio sulla Pelizon e, anzi, ha rimarcato come altri concorrenti nell’ultimo periodo abbiano aperto gli occhi sul suo conto nella Casa.

In un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv, Elenoire Ferruzzi si chiede perché lei sia stata eliminata subito, mentre altri concorrenti come Wilma Goich (che ha espresso giudizi negativi su Nikita) siano ancora dentro: “Io non sono pazza. Io ho smascherato subito Nikita mentre gli altri ci hanno impiegato quattro mesi. Io ho pagato quando ho detto certe cose mentre nel caso di altri non è successo lo stesso. Non ho idea del motivo per cui ci sia questa discriminazione“.

Elenoire Ferruzzi non ha cambiato versione su Nikita Pelizon e, anzi, ha rincarato la dose sui suoi comportamenti al Grande Fratello Vip 2022: “Lei è brava a far passare di sé qualcosa che non corrisponde alla realtà. Non è quello che le persone pensano che lei sia“. In Casa, in particolare, è guerra aperta tra la concorrente e Luca Onestini. Su questi dissapori, Elenoire prende una posizione netta: “Luca è stato chiaro sin dall’inizio. Lei lo voleva a tutti i costi e si era fissata con lui. Onestini non l’ha mai ricambiata. È inutile che lei dice di essere stata illusa“.

Infine, tornando a parlare del video incriminato in cui la si vede sputare al passaggio di Nikita, Elenoire conferma quanto accaduto. E rigetta l’ipotesi che la produzione abbia volutamente alterato il filmato, ipotesi avanzata da Antonino Spinalbese per difenderla: “La produzione mi vuole molto bene e escludo che sia avvenuta questa manipolazione. Lo sputo c’è stato ed è andata come si è visto nel filmato. Antonino mi vuole molto bene. Lo adoro ed è una persona che vorrò vedere anche al di fuori“.











