Elenoire Ferruzzi, nuovo attacco a Nikita: “È una provocatrice!”/ “Vicina a Daniele? Lo fa di proposito”

Elenoire Ferruzzi contro Nikita per il rapporto con Daniele Dal Moro: lui chiarisce i suoi sentimenti

Elenoire Ferruzzi è un fiume in piena. Questi ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 sono stati per lei particolarmente movimentati, soprattutto a causa degli sviluppi nel rapporto con Daniele Dal Moro. È ormai chiaro che Elenoire abbia iniziato a provare per lui dei sentimenti che vanno oltre l’amicizia ma che non sono però ricambiati.

GF Vip, Eva Grimaldi choc contro Elenoire Ferruzzi "uomo di me*a!"/ Bufera sul web

Daniele lo ha ammesso nel corso di un confessionale, andato in onda su Canale 5 nel corso del daytime del 26 ottobre: “Io non credo di dare alle persone false aspettative e speranza, lei già travisa da sola messaggi, quindi non voglio che lei travisi ulteriormente. Lei per me è un’amica”, ha ammesso il gieffino, ribadendo parole poi dette anche ad Elenoire che non l’ha presa affatto bene.

Elenoire Ferruzzi, lite in confessionale con gli autori?/ Urla e vaffanc*lo

Elenoire Ferruzzi contro Nikita al Grande Fratello Vip: “È una provocatrice!”

Elenoire Ferruzzi continua però ad avercela soprattutto con Nikita Pelizon, accusandola di ‘provarci’ con Daniele Dal Moro proprio per infastidire lei, essendo consapevole dei suoi sentimenti per lui. “È una provocatrice, lo fa di proposito, fino a quando non sbotto perché ci manca veramente poco.” è perciò sbottata in confessionale, andando ancora una volta contro la Pelizon.

Nikita, dal suo canto, in confessionale ha analizzato la questione, dichiarando su Elenoire, in riferimento al rapporto con Daniele: “Non è che se una persona si apre un po’ di più con te significa che è interessato anche sentimentalmente! Non funziona cosi”. Di certo gli animi nella Casa sono molto accesi e potrebbero scatenarsi in modo definitivo nelle prossime ore.

Daniele Dal Moro nei guai con Elenoire Ferruzzi/ Baci a stampo e grattini scatenano…

© RIPRODUZIONE RISERVATA