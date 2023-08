Elenoire Ferruzzi offende la foto senza flirti della Clerici/ “Sembri un uomo”, web si infuria

Elenoire Ferruzzi commenta la foto di Antonella Clerici: ecco cosa è successo

Elenoire Ferruzzi è finita di nuovo nel ciclone delle polemiche social, per un commento alquanto pungente a una foto di Antonella Clerici. La conduttrice si è mostrata senza trucco e filtri durante una vacanza: “Per me la vera vacanza è così. Senza filtri senza trucco e parrucco senza tacchi né vestiti eleganti né movida”.

Su Twitter un utente ha pubblicato la foto della conduttrice ed Elenoire Ferruzzi ha commentato: “Un uomo“, alludendo al fatto che la Clerici sembrasse appunto un uomo. Le parole della Ferruzzi non sono state gradite al web che ha ritenuto il commento inappropriato. I fan della conduttrice, invece, hanno speso bellissime parole per lo scatto facendole i complimenti.

Elenoire Ferruzzi lancia una frecciata ad Alberto De Pisis

Durante una diretta con Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi ha lanciato una frecciata ad Albero De Pisis che, secondo lei, si sarebbe montato la testa. “Alberto? Sì ho sentito anche lui, l’ho sentito un po’ di tempo fa perché doveva fare delle serate e mi ha chiesto dei consigli. Però ultimamente non l’ho sentito e ho visto che è in vacanza” ha affermato la Rossetti.

Immediata la risposta dell’ex gieffina che ne ha approfittato per lanciare una stoccata a De Pisis: “No io invece non l’ho sentito. Perché sai dicevamo di dire tutto e devo dire anche questa. Parlavamo di persone che spariscono e lui è uno di quelli. Non lo sento, evidentemente loro si sentono arrivati, si sentono delle star e quindi ovviamente poi non chiamano, capisci… ” E ancora: “Sono sarcastica? Quello che sto dicendo è vero. Uno si aspetta di sentire di più certi amici, ma va bene così dai. Alcuni proprio spariti e nemmeno like ti mettono, io li metto sempre. Star di Hollywood. Noi siamo in Italia, loro invece sono già a fare le star. Però va bene così. Io sono una donna che non porta rancore. Poi invece altri li sento e abbiamo un bel rapporto. Luca lo sento spesso, poi Giaele mi ha chiesto di uscire”.

