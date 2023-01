Elenoire Ferruzzi: “Oriana? Antonino si è comportato male”/ “Tavassi? E’ solo il fratello di…”

Elenoire Ferruzzi svela i suoi gieffini preferiti: ecco chi sono

Elenoire Ferruzzi è uscita dal Grande Fratello Vip 2022 da molti mesi; l’attrice è stata un personaggio molto controverso, ma ha creato tantissime dinamiche nel reality show. Dopo la sua eliminazione continua comunque a seguire l’avventura dei suoi ex inquilini e, in un’intervista a Radio Radio, svela chi sono i suoi “vipponi” preferiti.

“Io adoro Oriana, mi piace tantissimo perchè è come me” esordisce Elenoire Ferruzzi. “In tanti dicono che è una stratega, non più di tanto. Lei si comporta come vuole fare, per quello che è.” Poi sulla frequentazione con l’ex di Belen aggiunge: “Non mi è piaciuto come è stata trattata da Antonino in nessuno modo. Anche se ad Antonino voglio molto bene, appena lo vedrò glielo devo dire che quella cosa non mi è piaciuta proprio.” L’attrice rivela il suo secondo concorrente preferito: “Onestini anche lui mi piace tanto, è molto schietto. Di Nikita Pelizon a lui non fregava nulla, era lei che si era fissata.”

Elenoire Ferruzzi accusa Tavassi: “Ecco cosa ha detto di me”

Elenoire Ferruzzi, in occasione di un’intervista a Radio Radio, accusa Edoardo Tavassi di aver esplicato delle dichiarazioni scomode su di lei. L’attrice non ha gradito alcune frasi che l’ex naufrago ha pronunciato nella Casa sul suo conto e non ha riversato parole al miele verso di lui.

“Tavassi ha detto delle cose su di me che non mi sono piaciute” inizia Elenoire Ferruzzi e continua: “Sì, all’inizio. Ho visto dei video in cui lui diceva: “non mi è piaciuto che lei strumentalizzasse la sua storia”. Io non ho strumentalizzato nulla, mi sono limitata a raccontare la mia vita; almeno io ho una storia da raccontare, lui quale storia ha da raccontare che è il fratello di..? Questa è la sua storia?”. Dunque, con la sua proverbiale schiettezza l’attrice ha bocciato l’ex naufrago senza possibilità di replica.

