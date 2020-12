Elenoire Ferruzzi ospite speciale al Grande Fratello Vip 2020?/ Regalo per Urtis…

Elenoire Ferruzzi entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2020 nelle prossime puntate? La trans, come fa sapere Dagospia, dovrebbe varcare la famosa porta rossa come ospite speciale, avendo così un ruolo come quello di Giacomo Urtis la cui avventura nel bunker di Cinecittà continua. “Dagospia può anticipare l’arrivo anche della trans Elenoire Ferruzzi, performer molto amata sui social. Per lei un ruolo di “ospite speciale” simile a quello di Giacomo Urtis”, scrive Dagospia. Dopo l’ingresso di Cristiano Malgioglio che ha già movimentato la casa con la sua allegria, la sua energia e la sua ironia, la performer Elenoire sarebbe pronta a varcare la famosa porta rossa. L’ingresso della Ferruzzi arriverà nella prossima puntata del reality in onda venerdì 4 dicembre?

LA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP SI ANIMA: NON SOLO ELENOIRE FERRUZZI

La casa del Grande Fratello Vip 2020 è pronta ad animarsi di tanti nuovi volti. Oltre ai nuovi concorrenti tra cui spicca Ginevra Lamborghini e Samantha De Grenet, nella casa di Cinecittà arriveranno anche ospiti speciali tra i quali spicca proprio Elenoire Ferruzzi che, con la sua arte, è pronta a regalare momenti indimenticabili ai vipponi. La performer che dovrebbe varcare la famosa porta rossa nelle prossime settimane come ospite, resterà nella Casa per regalare un Natale e un Capodanno allegri e divertenti ai concorrenti che decideranno di restare nella casa fino a febbraio? Amica di Giacomo Urtis a cui ha dedicato alcuni post in questi giorni ammettendo di essere felice di vederlo nella casa, il nome della Ferruzzi sta già scatenando la curiosità dei fan.



