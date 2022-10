Elenoire Ferruzzi, pace con Nikita dopo lite al GF Vip: “Ero ferita da Daniele”/ Web insorge “Dopo lo sputo…”

Nikita Pelizon e il chiarimento con Elenoire Ferruzzi: le parole dell’attrice

Nikita Pelizon e Elenoire Ferruzzi riescono a chiarire dopo settimane di attriti. A chiedere un chiarimento è la modella e l’attrice ha voluto giustificarsi, come riporta Biccy, svelando i motivi della sua antipatia per la modella: “Quando tu hai avuto la sorpresa [quella della visita dei fratelli, ndr] io non sono venuta perché a me non è sembrato proprio il caso.”

E ancora: “Questo perché io non avrei piacere se una persona mi dicesse determinate cose e dopo mi venisse ad abbracciare. Ti avevo detto quelle cose, non potevo venire ad abbracciarti. Non aveva senso. Io dentro di me mi sento davvero ferita da Daniele, la mia vita è sempre stata crudele con me, non ne posso più. L’approccio degli uomini con una donna come me è sempre un po’ diverso, c’è sempre questa ombra del pregiudizio; è quasi impossibile che ammettano di amare una trans”. Dunque, l’attrice ammette a Nikita Pelizon che tutto quell’astio nei suoi confronti, derivava dalla sua gelosia per Daniele Dal Moro. Ma il loro confronto è stato piuttosto tranquillo, anche perchè Nikita Pelizon non sa degli ultimi attacchi di Elenoire a suo danno.

Nikita Pelizon “perdona” Elenoire Ferruzzi: la reazione del web

Nikita Pelizon, accetta le giustificazioni di Elenoire Ferruzzi nonostante il comportamento poco lusinghiero dell’attrice, nei suoi confronti. La modella, come riporta Biccy, fa pace con l’attrice e la consiglia su come porsi con gli uomini: “Il mio consiglio con gli uomini è di non mettere la quinta, vai in prima, vai piano. So che è difficile quando ti parte l’impulsività. Se vedi che questo programma con gli uomini non funziona, cambialo. Non dare cento subito, dai venti, poi quaranta. Mi è venuta in mente una frase potenziante che ora ti scriverò nell’armadio, così te la leggi sempre: ‘io merito e vivrò l’amore’. Quando ero depressa me le scrivevo sempre le frasi potenzianti e mi hanno aiutata”.

Dopo il chiarimento tra Nikita Pelizon e Elenoire Ferruzzi ad insorgere è il web che non crede alle parole dell’attrice alla modella. “Come successo con Wilma, Nikita non sapendo delle cessate chiede di chiarire con elenoire, così il #gfvip può insabbiare sputi e jettatori, vabbè. Fate una statua a questa ragazza ed impara da lei signorini” scrive un utente.

come successo con Wilma, Nikita non sapendo delle cessate chiede di chiarire con elenoire, così il #gfvip può insabbiare sputi e jettatori, vabbè. Fate una statua a questa ragazza ed impara da lei signorini 🤡 pic.twitter.com/8KdKjcTSBF — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 26, 2022













