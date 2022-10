Elenoire Ferruzzi porta una parrucca/ Spunta il video al GF Vip: la reazione del web

Elenoire Ferruzzi porta una parrucca al Grande Fratello Vip

Elenoire Ferruzzi, con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2022, sta mostrando al pubblico aspetti di se del tutto inediti. La concorrente ha fatto comprende di non essere solo il personaggio schietto e simpatico che abbiamo imparato a conoscere attraverso i social, ma anche una persona fragile che porta sulle spalle tanti dolori vissuti. Ha però svelato di se anche tratti più leggeri, come quelli che appartengono alla sua immagine. Nelle ultime ore, in particolare, circola sul web un video in cui si vede chiaramente che la sua folta chioma bionda in realtà non è proprio sua.

Elenoire Ferruzzi porta una parrucca. No, non sono suoi i lunghi capelli biondi, né si tratta di extension: la gieffina indossa sempre una parrucca bionda e lo si vede bene in un video che circola sul web e che la vede proprio aggiustarsela.

Elenoire Ferruzzi porta una parrucca: il video che lo dimostra e la reazione del web

Sono molti i telespettatori che non avevano compreso che Elenoire Ferruzzi portasse una parrucca al Grande Fratello Vip. Infatti non sono mancate reazione stupite a questa scoperta: “ma io pensavo fossero capelli suoii invece è una parrucca!”, ha scritto un utente; e ancora “Io scopro ora che Elenoire porta la parrucca. In che mondo vivevo?”; c’è chi invece rivela di averlo capito subito “Comunque io lo avevo capito subito che Elenoire avesse una parrucca”, ha fatto notare un altro telespettatore del Grande Fratello Vip. Chissà se Elenoire ne parlerà, spiegando il perché di questa scelta.

ma io pensavo fossero capelli suoii invece è una parrucca 💀#gfvip pic.twitter.com/Hs6G6xKPoN — 𝒻𝓇𝒶𝓃𝒸𝑒𝓈𝒸𝒶_༻꧂ (@francesca_g09) October 21, 2022

