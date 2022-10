Elenoire Ferruzzi, rivelazione choc/ “Carpisa mi ha chiesto un milione di danni”

Elenoire Ferruzzi e il celebre sketch su Carpisa: l’azienda la querela

Nel 2017, Elenoire Ferruzzi ha pubblicato un video ironico diventato virale Carpisa è il male. Lo sketch, che l’ha resa famosa, denigrava in modo scherzoso una borsa del noto marchio. Dopo la pubblicazione del video, il brand ha minacciato l’attrice di querela.

Qualche mese prima della squalifica al Grande Fratello Vip 2022, Elenoire Ferruzzi è stata ospite di in Tv di Wanna Marchi e Stefania Nobile. L’ex gieffina, come riporta Biccy, ha rivelato come è andata a finire la vicenda con Carpisa: “Il video della borsa? Una querela lì amore, non posso dire il nome. Mi ha chiesto un milione di euro di danni. Il video ebbe un miliardo di visualizzazioni, lo condivise chiunque, pure tanti stilisti. Nacque così: uscimmo dal ristorante e mi ritrovai nella borsa una borsettina più piccola che a quanto pare aveva messo dentro la donna delle pulizie. Erano entrambe mie. Così ebbi un’idea e dissi al mio amico di fingere di regalarmela”.

Elenoire Ferruzzi e la querela da Carpisa: “Il giudice mi ha dato ragione”

Elenoire Ferruzzi, come riporta Biccy, ha continuato spiegando cosa è successo con la querela di Carpisa. L’attrice, dunque, riprende il discorso: “A quel punto io dissi ‘ma è di.. mi fa schifo!’ e la presi a calci. Il video è tutt’ora ovunque, vorrei che non ci fosse, ma c’è.”

E ancora: “Il video fece tanto divertire, ma quel marchio mi fece una querela della Madonna. Il giudice però disse che ognuno era libero di esprimere la propria opinione anche in modo colorito. Io non avevo preso la borsa dicendo ‘non la comprate perché fa schifo’, anche se avrei dovuto dirlo perché faceva davvero schifo”. Ormai il personaggio di Elenoire lo conoscono in molti ed è nato proprio da queste sue peculiarità che non sempre, però, vengono apprezzate dal pubblico.

