Elenoire Ferruzzi rivelazione choc su Daniele/ “Con lui baci, toccamenti e…”

Elenoire Ferruzzi svela cosa ha fatto con Daniele Dal Moro sotto le lenzuola

Elenoire Ferruzzi, dopo la sfuriata di Daniele Dal Moro, è corsa a sfogarsi con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Come riporta Biccy, l’attrice svela di aver avuto manifestazioni intime con l’ex tronista di Uomini e Donne: “Con lui ci sono state confessioni, tenerezze e molto altro. Lui si è confidato tanto. Baci, cose toccamenti. Questo discorso per Antonino e Ginevra va bene e per me no? A prescindere nessun uomo deve avere un’attrazione per me.

Perché dovete mettere in dubbio la veridicità di quello che io dico. Questa è già la seconda volta che lo fate. Questa è una cosa che mi fa diventare pazza. Allora perché io non metto in dubbio gli altri rapporti. Tutte le volte che io dico una cosa ‘però, forse, però’. Però che cosa? Voi non ci siete nei miei panni e non lo sapete. Appena dico che un uomo forse per me prova qualcosa voi subito non mi credete, perché? E invece su coppie che non esistono tutti zitti e fanno il tifo. Con me no, sono pazza ed è impossibile che un bel ragazzo possa essere attratto da me. Mi fate passare per pazza che mi affeziono alla prima carezza”.

Elenoire Ferruzzi, come riporta Biccy, continua il suo sfogo su Daniele Dal Moro con il quale avrebbe chiuso i rapporti in modo definitivo.

“Ma poi lui mi ha gridato contro come un pazzo. Questo perché ho detto che si vergognava perché sono una trans. Queste sono situazioni che da 40 anni vivo all’ordine del giorno. E non solo io, tutte le ragazze come me. O almeno una buona percentuale. Scusate se urlo, ma soffro da tutta la vita per questo. Ragazzi è un punto dolente, un nervo scoperto. Per le coppie etero va tutto bene, per me no? Io fraintendo sempre. Così come fraintendiamo sempre noi trans. Però no, gli etero va tutto bene.”

