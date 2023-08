Elenoire Ferruzzi sbotta contro le coppie del GF Vip/ “Se non facessero tarantelle chi se le ca***rebbe”

Elenoire Ferruzzi sbotta contro le coppie del GF Vip: le sue parole

Elenoire Ferruzzi, ai microfoni di Radio Radio, ha voluto dire la sua opinione sulle coppie nate al Grande Fratello Vip 2022: “Nella vita reale ovviamente succede che due persone si mollano non così prepotentemente. Però parliamo di vita reale, il GF è principalmente uno spaccato di vita reale però non dimentichiamo che è stato un lavoro per tutti quanti. E’ stato un lavoro, noi abbiamo lavorato all’interno di un programma ” afferma

Come riporta Isa&Chia, l’attrice aggiunge: “Quindi le persone ancora non riescono a capire che sì abbiamo portato la vita reale, ma stavamo comunque lavorando. Alcune coppie al di fuori continuano a lavorare, diciamo. Se non facessero queste tarantelle, i tira e molla, i litigi ma chi se li c***rebbe! Ma chi li c*ca! Non hanno doti artistiche talmente plateali da poter essere notati per queste doti artistiche. Se non facessero queste tarantelle che tra l’altro all’italiano medio piacciono enormemente, chi se li c***rebbe. Loro (i fan) praticamente vedono in queste coppie quello che loro sognano di essere. Cioè il nulla!“.

Elenoire Ferruzzi parla di Daniele e Oriana: “A lui piaceva molto”

Elenoire Ferruzzi, ai microfoni di Radio Radio, ha poi parlato di una coppia in particolare ovvero quella formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

Come riportano Isa&Chia, l’attrice ha dichiarato: “Indubbiamente loro due si piacciono. Questo penso che sia indubbio. Quando io sono uscita dalla casa ero in studio quindi dovevo ovviamente seguire. E seguivo alcune volte e quando è entrata Oriana ho visto che a lui piaceva molto, conoscendolo. Si piacciono entrambi. Ma in realtà non sono mai stati realmente insieme. No, non credo siano fidanzati. Si frequentano, si vedono, magari stanno insieme in casa probabilmente ora saranno fidanzati, ma prima non lo sono stati“.

