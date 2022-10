Elenoire Ferruzzi, sfuriata contro Amaurys/ “Critichi i miei modi ma tu urli come al mercato del pesce!”

Elenoire Ferruzzi attacca Amaurys Perez al Grande Fratello Vip: “Critichi i miei modi ma tu urli come al mercato del pesce!”

Il finale della nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022 è caratterizzato da una vera e propria sfuriata di Elenoire Ferruzzi. Arriva il momento più atteso, quello delle nomination palesi, dove si scatenano solitamente gli scontri più esilaranti della puntata. La Ferruzzi è nominata da Attilio e questo scatena tra i due uno scontro acceso, durante la quale lei dà il via ad una vera e proprio sfuriata che coinvolge poco dopo anche Amaurys Perez, reo di averla accusata di avere modi sbagliati.

Elenoire Ferruzzi, sfuriata contro Amaurys: lui si difende

“Amaurys mi vieni a dire che non condividi i miei modi, perché i tuoi invece sono stati favolosi?” tuona subito la Ferruzzi contro lo sportivo. Poi prosegue: “‘Non condivido i modi’, ma se ti sei messo a urlare che sembrava il mercato del pesce! Ma davvero? Allora ho avuto un buon maestro!” Lui rimane calmo ma replica a tono: “Tu stai urlando qui dal primo giorno e non ho detto niente! Che cosa hai combinato con Luca? Solo una volta? A mio parere sembrano 6-7. Ma non c’è problema, io non me la prendo.” Elenoire però non cede il passo, anzi si difende dall’accusa e replica ricordandogli che a dimostrare cattivi modi è stato proprio lui.

