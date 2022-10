Elenoire Ferruzzi si dichiara a Daniele Dal Moro/ “Ti voglio bene e anche di più”

Elenoire Ferruzzi confessa la sua cotta a Daniele Dal Moro: le sue parole

Elenoire Ferruzzi, dopo giorni di corteggiamento, ha deciso di rivelare i suoi sentimenti a Daniele Dal Moro. La gieffina aveva già preso una cota per Luca Salatino che non ha ricambiato, ma ora il suo interesse si è rivolto altrove. Le attenzioni e il cuore dell’attrice sono stati rapiti dall’ex volto di Uomini e Donne.

Elenoire Ferruzzi, dopo un momento di crollo di Daniele Dal Moro, come riporta Blogtivvu, si dichiara al gieffino: “Mi prometti che una sera dormiamo così, 5 minuti? Dai, ho bisogno… Lo so che fai fatica, ma non avere paura del mio cuore che lo senti battere, io ti voglio bene davvero… e anche di più. Se non fossi qua te lo avrei già detto.”

Elenoire Ferruzzi certa di essere ricambiata da Daniele Dal Moro

Elenoire Ferruzzi ha deciso, dunque, di giocare a carte scoperto con Daniele Dal Moro; la gieffina è sempre stata convinta dell’interesse reciproco del gieffino tanto da svelarlo anche a Carolina Marconi qualche giorno fa.

Alla sua compagna, come riporta Isa & Chia, l’attrice dichiara: “Hai visto come fa? Io parlavo con lui, gli dà fastidio secondo me, lo vedo che gli dà fastidio. Io l’ho fatto apposta a parlare con Luca, che Luca ormai non… Cioè gli voglio bene ma non è più quella cosa, capito? Stamattina è venuto appena sveglio, non ha dormito, aveva gli occhi gonfi, ha dormito poco. Gli ho detto “a me dà fastidio” (se parla con un’altra ndr). Lui aveva capito (che esercita un potere nei suoi confronti ndr)“. Dunque, Elenoire Ferruzzi è convinta di essere ricambiata, ma all’interno della Casa non tutte la pensano così a cominciare da Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Le vippone hanno commentato l’interesse dell’attrice per il volto di Uomini e Donne.

