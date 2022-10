Elenoire Ferruzzi spietata contro Barbara d’Urso/ “Un cesso mai visto, non la reggo”

Elenoire Ferruzzi insulta Barbara d’Urso: “Donna brutta e orrenda”

Elenoire Ferruzzi è nota per la sua lingua tagliente e la sua schiettezza, che sono il suo punto di forza e debolezza. In queste ore, è tornato virale un video dell’attrice risalente al 2018. In macchina con l’imprenditore Matteo Giorgi, durante il tragitto, Elenoire Ferruzzi ricopre di insulti Barbara d’Urso: “Ieri sera a vedere Barbara d’Urso, tu Elenoire lo bevi il caffeuccio?“

Come riporta Biccy, l’attrice, che attualmente è una concorrente del Grande Fratello Vip 2022, dichiara: “Ma per carità! Dovrebbe bere un caffè all’arsenico. Una falsità! Bella? Un cesso mai visto. Una brutta donna. Donna orrenda. Non la reggo quella persona. Io la domenica non guardo nulla, la televisione è spenta perché odio guardare sia l’una che l’altra. Ma se proprio devo guardare guardo la Venier, è un altro mood”. […] “A me non mi ha mai invitata nei suoi programmi, però intanto mi imita tutti i video!”

Elenoire Ferruzzi, prima di entrare al Grande Fratello Vip 2022, aveva definito Sonia Bruganelli “una cessa presuntuosa e cattiva” sui social.

L’attrice ha poi svelato che questo accanimento fa parte del suo personaggio: “Ma sì io me l’aspettavo che usciva questo. Se penso davvero tutto quello che ho scritto? Fa parte del mio personaggio, nulla di che. Cioè, ho scritto io quelle cose e non me le rimangio, ma fa parte anche del mio personaggio. Fa parte di tutta questa cosa mia, però effettivamente potrebbe essere offensivo dire una roba del genere. Erano cose vecchie scritte due anni fa. Adesso poi tirano fuori anche i reperti archeologici. No non la odio, l’ho scritto perché fa parte di questa cosa, ma ripeto che è vecchia”. Elenoire Ferruzzi è di certo un personaggio iconico per i suoi modi di fare, ma non sempre i suoi atteggiamenti piacciono al pubblico.

