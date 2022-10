Elenoire Ferruzzi squalificata al Grande Fratello Vip 2022?/ Signorini annuncia: “In arrivo provvedimenti”

Elenoire Ferruzzi squalificata al Grande Fratello Vip 2022?

Non sarà una serata facile per Elenoire Ferruzzi quella del Grande Fratello Vip 2022 del 27 ottobre. Lo annuncia proprio Alfonso Signorini all’inizio della diretta, annunciando in arrivo provvedimenti disciplinari per la concorrente. “Sarà una puntata senza sconti, non ci sono salvi, neanche Elenoire Ferruzzi. – ha esordito il conduttore in apertura della diretta – Per lei vi preannuncio che, dopo alcuni comportamenti al limite della sopportabilità non solo televisiva ma civile, sono in arrivo dei provvedimenti dal Grande Fratello”, ha quindi annunciato.

Elenoire Ferruzzi potrebbe dunque essere squalificata in seguito ad alcuni gesti e, soprattutto, ad alcune parole dette nel corso di questi ultimi giorni soprattutto nei confronti di Nikita Pelizon.

Elenoire Ferruzzi squalificata? Ecco cos’ha fatto

Il web si è scagliato duramente contro Elenoire Ferruzzi in questi ultimi giorni dopo aver ascoltato pesanti insulti nei confronti di Nikita e non solo. Ha fatto infuriare il pubblico del Grande Fratello Vip soprattutto il gesto dello sputo a terra al passaggio della Pelizon, di fronte al quale molti hanno iniziato a chiedere un provvedimento disciplinare. Nelle ultime ore si è poi resa protagonista di un nuovo insulto, questa volta nei confronti di Alberto De Pisis, a cui ha dato del ‘Ricch*one”. Vedremo quale sarà la ‘punizione’ scelta dal GF.

