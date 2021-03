Elenoire Ferruzzi sta male: condizioni gravi per covid/ “Non risponde alle cure…”

Sarebbero gravi le condizioni di Elenoire Ferruzzi, in ospedale per covid. La star dei social sta ancora combattendo contro il covid. Nelle ultime ore, però, le sue condizioni si sarebbero aggravate. A farlo sapere è il suo più caro amico, Angelo Mazzone che, con un post su Facebook, ha fornito le ultime notizie sullo stato di salute di Elenoire Ferruzzi. “Ragazzi, per favore non scrivetemi più, tantomeno alla mamma di Elenoire, lo scrivo qui perchè non ne posso più di rispondere a tutti. Ero già stato chiaro. So che lo fate perchè gli volete bene ma cercate di capire che è estenuante“, scrive Angelo Mazzone. Poi aggiunge: “Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio. Al momento non voglio aggiungere altro perchè mi manca la terra sotto i piedi” esortando gli utenti, poi, a non inviargli più messaggi.

Giovanni Scifoni/ "Lockdown? È stato un disastro. Con tre figli è tanto complicato.."

L’ultimo post di Elenoire Ferruzzi su Instagram

Sono ore di apprensione per la salute di Elenoire Ferruzzi che è in ospedale per covid da circa due settimane. L’ultimo post su Instagram risale allo scorso 18 marzo. Nel post, Elenoire scriveva: “Sto combattendo una delle battaglie più bellicose della mia vita: il covid, da più di dieci giorni sono devastata, terrorizzata, annientata, perché questo male ti riduce in questo modo. Sono stata infine ricoverata in ospedale con ossigeno fisso e polmoni intaccati. Ho paura“. Tanti i commenti d’incoraggiamento tra cui quelli di Paola Iezzi e Simona Ventura. “Amore tieni duro e non preoccuparti. Tutto andrà bene concentrati sulla tua forza che è tanta e nn ti abbattere. Combatti perchè tu sei una che combatte! Forza ti aspettiamo presto a casa!“, è il messaggio di Paola Iezzi.

Amici 2021 Ed.20/ Diretta puntata oggi, 30 marzo: Samuele in crisi, ballo sensuale...

LEGGI ANCHE:

LEONARDO, FICTION SU LEONARDO DA VINCI/ Anticipazioni puntata oggi 30 marzo: Sforza..

© RIPRODUZIONE RISERVATA