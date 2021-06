Elenoire Ferruzzi “Stavo morendo per il Covid”/ “In ospedale 3 mesi ora fili ovunque”

“Faccio questo video per dirvi che sono viva”, con queste parole e la voce rotta dall’emozione, Eleonoire Ferruzzi, rivela di essere riuscita a superare questo brutto momento e di essere finalmente fuori pericolo. Dopo tre mesi finalmente torna a parlare con i fan attraverso i social ma rivela anche che l’incubo non è del tutto finito e tra ringraziamenti vari confida ai suoi “schifosini”: “È ancora lunga ma sono viva”. Per un mese e mezzo è stata intubata e sedata per riuscire a superare il Covid e le conseguenze che ha avuto sul suo corpo e commossa, nascosta da un lenzuolo anche in volto, Eleonoire Ferruzzi spiega: “Devastata, terrorizzata, annientata” da quella che è stata la battaglia più lunga della sua vita, quella contro il Covid. Chi ha seguito la sua storia sa bene che da tre mesi è ricoverata all’Ospedale Sacco di Milano e ha rischiato davvero grosso visto che proprio il primario aveva detto alla famiglia di prepararsi al peggio.

Elenoire Ferruzzi “Stavo morendo per il Covid”

Secondo quanto scritto da un amico alla fine del mese di marzo, i dottori avevano parlato di un peggioramento: “Elenoire non risponde più alle cure, i suoi polmoni sono completamente andati, il primario ha detto alla famiglia di prepararsi al peggio” ma adesso sembra tutto finito e lei stessa ha rassicurato tutti: “Faccio questo video per dirvi che sono viva. Anche se c’è stato un momento nel quale stavo morendo”. Ad aiutarla a parlare ci pensa una valvola visto che ha subito una tracheotomia: “Scusate se non mi riprendo ma sono piena di fili che escono dappertutto”. Quello che è certo è che i fan sono contenti così, solo per averla sentita.

