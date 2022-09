Elenoire Ferruzzi sulla sieropositività di Giovanni Ciacci al GF Vip/ “Ignoranza”

Elenoire Ferruzzi svela cosa pensa della sieropositività di Giovanni Ciacci: le sue dichiarazioni

Elenoire Ferruzzi, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2022, ha svelato in un’intervista su Chi Magazine cosa pensasse dell’ingresso nel reality di Giovanni Ciacci.

L’attrice, come riporta Blogtivvu, tocca la questione molto discussa della sua sieropositività: “Inorridisco. Ho appreso, in questi giorni, di alcune petizioni per non ammetterlo a Cinecittà. Qui il problema non è soltanto la stupidità, è l’ignoranza. La sua storia, ne sono certa, sarà molto più utile al pubblico da casa di quanto si possa pensare.” Dunque, la gieffina ritiene che il fashion stylist possa dare un messaggio molto importanti ai telespettatori e che la sua partecipazione sia positiva.

Elenoire Ferruzzi su Pamela Prati: “Le truffe amorose esistono”

Oltre ad esprimersi su Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi ai microfoni di Chi Magazine svela cosa pensa anche su Pamela Prati e il noto caso Caltagirone.

La partecipazione al reality per la showgirl è stata già al centro le polemiche e, su questo, come riporta Blogtivvu, l’attrice dichiara: “Non si può ridurre un personaggio come lei a una gogna mediatica di un certo tipo. Le truffe amorose esistono.” D’altronde, proprio con la Prati Elenoire Ferruzzi sembra aver stretto subito amicizia, tanto da rivelarle il segreto delle sue unghie. Come riporta Biccy, Elenoire Ferruzzi avrebbe detto: ” Sono mie e le faccio con la resina, l’acrilico. Non vedi che sono storte in alcuni punti? Ovvio che sono mie. Ormai fanno parte di me. Non saprei nemmeno vedermi senza. Però diventa un problema per fare il ritocco. A casa ogni due settimane devo ritoccarle. Qui non so come farò. Io ora devo chiedere a loro coma posso fare dentro. Anche le ciglia finte, sono belle da bambola queste, ma a casa devo ritoccarle e vado. Quando sono a Milano non è mica un problema. Qui non so come farò anche con queste. Poi andrò a chiedere meglio”.

