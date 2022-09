Elenoire Ferruzzi svela la verità dietro il tweet velenoso su Sonia Bruganelli/ “È parte del mio personaggio”

Elenoire Ferruzzi e Sonia Bruganelli: il confronto al Grande Fratello Vip 2022

La prima puntata del Grande Fratello Vip 2022, oltre all’ingresso della prima tranche di Vipponi, è stata caratterizzata anche dall’atteso confronto tra Sonia Bruganelli e Elenoire Ferruzzi. Sul finire di puntata Alfonso Signorini ha messo a confronto l’opinionista del reality e la neo-concorrente, che durante la scorsa edizione ha pubblicato un tweet piuttosto discusso proprio contro la Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis ha voluto subito mettere il confronto sul piano della diplomazia, affrontando la questione con toni decisamente pacati.

“Elenoire la seguivo da tempo – spiega – però io volevo dirle che mi trovi qui su questa seggiolina che ti dà l’immunità quando sarai disperata, con le unghie spezzate e le lacrime perché avrai litigato con tutti, quindi abbi un po’ di premura perché potrei essere la tua peggiore nemica“. La Vippona confessa di non voler rimangiarsi il suo pensiero, scusandosi soltanto per gli eccessivi toni utilizzati: “Io non rimangio quello che ho detto. I termini sono stati forti e me ne scuso perché erano fuori luogo, io penso che il porro debba toglierlo perché lei è bella“.

Elenoire Ferruzzi sul tweet al vetriolo: “Fa parte del mio personaggio“

Al termine della puntata, quando le luci dei riflettori sulla diretta si sono spenti, Elenoire Ferruzzi è però tornata ad affrontare la spinosa questione durante una chiacchierata con Cristina Quaranta. Come riporta Biccy, infatti, l’icona della comunità LGBTQ+ ha spiegato perché abbia pubblicato quel tweet al vetriolo contro Sonia Bruganelli: “Ma sì io me l’aspettavo che usciva questo. Se penso davvero tutto quello che ho scritto? Fa parte del mio personaggio, nulla di che. Cioè, ho scritto io quelle cose e non me le rimangio, ma fa parte anche del mio personaggio“.

Elenoire ritiene dunque che le cose espresse per mezzo Twitter le pensi davvero e che facciano parte del suo personaggio: “Fa parte di tutta questa cosa mia, però effettivamente potrebbe essere offensivo dire una roba del genere. Erano cose vecchie scritte due anni fa. Adesso poi tirano fuori anche i reperti archeologici. No non la odio, l’ho scritto perché fa parte di questa cosa, ma ripeto che è vecchia“.











