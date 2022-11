Elenoire Ferruzzi svela un retroscena su Daniele Dal Moro/ “Pianse con me e…”

Elenoire Ferruzzi non molla la presa su Daniele Dal Moro

Elenoire Ferruzzi ancora invaghita di Daniele Dal Moro? Poco prima della eliminazione dal Grande Fratello Vip, la Ferruzzi aveva ammesso di provare dei sentimenti nei confronti di Daniele. Dopo le dichiarazioni di Wilma Goich che si è dichiarata a Daniele Dal Moro, Elenoire è tornata sui social. La donna ha spiegato di essersi fatta carico del dolore provato da Daniele e ha scritto: “La prima lacrima gli scese parlando con me. Mi fece aprire un mondo. Il suo mondo non palesato, ovattato, asfittico. In quel momento decisi di prendermi il suo dolore, la sua sofferenza e di farmi miei. Spinta da un grande senso di abnegazione e di amore per lui”.

Elenoire ha spiegato che il suo amore per Daniele ha diverse sfaccettature: “L’amore non è mai riduttivo. L’amore ha mille sfaccettature. Mille forme. Si evolve a miliardi di cambiamenti. Usare il termine innamoramento con lui, con Daniele, è castrante e inutile.”. Secondo Elenoire, Daniele ha paura di mostrare i suoi sentimenti e preferisce nascondersi: “Lui non palesa mai, rimane nel limbo dell’incertezza incorniciata dal dolore sanguinolento che accomuna le anime e le unisce per sempre”. Come si evolverà il loro rapporto? Daniele Dal Moro accetterà di frequentare Elenoire fuori la casa del Grande Fratello Vip?

Elenoire Ferruzzi è convinta che anche Daniele Dal Moro sia stato preso da lei. La concorrente del Grande Fratello Vip è intervenuta al programma Le Iene spiegando che secondo lei Daniele avrebbe mentito: “Nella casa Daniele mi faceva gli occhi dolci, se esce sicuramente ci vedremo”. In un’intervista recente con Amedeo Venza la Ferruzzi si è detta sicura che una volta uscito dalla Casa Daniele avrebbe avuto l’intenzione di rivederla: “Non lo so, probabilmente sì. Sicuramente mi chiamerà, ma non so se sarò poi propensa a vederlo o sentirlo. Il suo comportamento, quando sono uscita, non mi ha fatto impazzire“. Tuttavia Venza non sembra essere convinto: “Non la cercherà, si è visto il rifiuto da parte sua nella Casa“.

Parole che hanno scatenato la furiosa reazione della Ferruzzi: “No amore, ma che rifiuto! Ma che ne sai tu? La gente non le sa le cose“. Gli animi si scaldano e lei contrattacca: “Sto dicendo che posso sapere solo io quello che abbiamo vissuto io e Daniele, o io e Luca. Cosa ne puoi sapere tu?“. L’icona trans è infatti convinta che con Daniele Dal Moro ci sia stato un reale interesse: “Può sembrare che io abbia subito un rifiuto, ma la realtà dei fatti non è questa. C’ero io a vivere determinate sensazioni, a guardare negli occhi le persone. Ho quasi 50 anni, sono una persona strutturata, e quindi posso permettermi di dire che con queste persone c’è stato un trasporto“. La Ferruzzi crede che, quando Daniele uscirà dal Grande Fratello Vip 2022, la cercherà: “Magari poi non succederà nulla, magari non lo sentirò, non ho la sfera di cristallo. Poi lì dentro è tutto più amplificato“.











