Elenoire, pugnalata alle spalle “Insicura, gelosa”/ “Ciglia attaccate con l’Attack”

Elenoire Ferruzzi accusa Nikita Pelizon: la reazione di Alberto De Pisis

Elenoire Ferruzzi, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, ha accusato Nikita Pelizon di sedurre tutti gli uomini delle Casa. Secondo l’attrice, la modella avrebbe cercato di avvicinarsi troppo sia a Luca Salatino che a Daniele Dal Moro in modo malizioso.

GF Vip, Elenoire e Patrizia ai ferri corti "ma vaf*ulo!"/ "Datti una calmata sennò…"

A commentare queste accuse è Alberto De Pisis che, come riporta Biccy, dichiara: “Io mi metto nei suoi panni ed Elenoire non ha avuto tanti uomini, ha un po’ di carenza di sentimenti, sotto quell’aspetto è stata sfortunata. In questa casa non è arrivata con l’intento di trovarsi qualcuno, ma alla fine stando qua dentro ci si affeziona. Con Luca le è andata male e ora con Daniele vede in Nikita un’avversaria. Quando nella vita hai ricevuto tante porte chiuse alla fine è normale se diventi gelosa dei tuoi affetti“. Il gieffino rivolgendosi a Nikita aggiunge: “Tu Nikita sei una ragazza bella, giovane, dinamica e fuori hai tante situazioni. Per lei è diverso, non perché sia meno bella, ma perché è oggettivamente diverso. Lei si affeziona ai ragazzi che le danno confidenza e avendo avuto carenze affettive dà tutta se stessa quando succede. Non la sto giustificando, sto analizzando la situazione”. Ad intervenire però, è anche Edoardo Donnamaria: “Però non può essere sempre convinta che l’interesse che lei prova nei ragazzi sia sempre ricambiato. Prima Luca, ora Daniele.. Se adesso entra un’altra persona con cui si trova a livello emotivo si affeziona anche a lui?”

Orietta Berti "Elenoire quando dormi non togli le ciglia?"/ "Amore sono extension!"

Elenoire Ferruzzi, il commento al veleno di Antonella Fiordelisi

Elenoire Ferruzzi, subisce diversi gossip alle sue spalle. I vipponi commentano gli atteggiamenti dell’attrice dal punto di vista sentimentale.

Antonella Fiordelisi, come riporta Biccy, dichiara: “Una persona che si rifà così è insicura, è normale che sia gelosa dei suoi affetti. Quelle ciglia sono attaccate con l’Attack le fa male! Anche le unghie, io vedo come dorme: dorme con le mani piegate fuori la coperta perché ha paura di rovinarle, è vero che chi bella vuole apparire un po’ deve soffrire, ma lei per essere così soffre parecchio“.

Elenoire Ferruzzi, sfuriata contro Amaurys/ "Critichi i miei modi ma tu urli come al mercato del pesce!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA