Elenora Brigliadori/”Coronavirus? Politici vogliono spolparci, producono microchip..”

Se nei giorni scorsi l’attacco di Eleonora Brigliadori era rivolto agli Usa e a chi continua a dire “caz*ate” urlando al complotto, questa volta punta dritto ai nostri politici rei di essere “immuni” a questo virus (forse l’attrice ignora che molti, Zingaretti compreso, sono risultati positivi al Coronavirus) e pronti a far sembrare questo virus come qualcosa di eccezionalmente grave quando non lo è. Non è la prima volta che Eleonora Brigliadori lascia tutti a bocca aperta con le sue provocazioni e le sue teorie e anche in questo caso sarà così visto che l’attrice continua a lanciare anatemi e accuse e questa volta lascia l’idea del complotto da parte per parlare addirittura di misteriosi microchip prodotti per essere usati per il prolungamento della vita artificiale “molto diversa dall’aspettativa individuale di vita”.

ELEONORA BRIGLIADORI DI NUOVO ALL’ATTACCO

Eleonora Brigliadori continua poi dicendo che il fatto che il “coronavirus è un’infezione fatale per tutti” è un mito e la dimostrazione sta nel fatto che i politici continuano ad affrontare la vita senza mascherine e contravvenendo alle stesse regole che loro hanno inculcato alla popolazione: “Ma com’è che questo virus è così intelligente che se la prende solo con i poveri cittadini e invece non vale per i politici e per le forze dell’ordine per i soldati che sono arrivati in Italia…”. Ancora una volta secondo l’attrice si tratta di un complotto e di una serie di bugie per avere il controllo sulla nostra vita e solo perché si muore spesso, e ancora di più, per via di altri virus, influenza compresa, solo che in quel caso non mostrano i dati e non lanciano allarmi.



