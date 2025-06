Prima di diventare una conduttrice molto amata, Eleonoire Casalegno sognava di fare il magistrato. Nata a Savona nel 1976, ma cresciuta a Ravenna nel corso dell’adolescenza, la splendida showgirl non immaginava affatto di condurre una carriera nel mondo dello spettacolo. Già nel 1994 però, a diciotto anni, è cominciato il suo percorso prima nel mondo della bellezza e della moda e dopo ancora in tv. Eleonoire, infatti, ha cominciato il suo percorso televisivo nello stesso anno, debuttando con la condizione del programma musicale “Jammin”, mentre nel 1996 è arrivata per lei la guida del Festivalbar.

Negli anni seguenti ha affiancato Raimondo Vianello nella condizione di “Pressing” sempre su Italia 1 arrivando poi a Scherzi a Parte. Poche e brevi, invece, le esperienze come attrice, mentre negli anni sono state diverse le partecipazioni a reality show come il Grande Fratello VIP e Ciao Darwin.

Per quanto riguarda invece la vita privata di Eleonoire Casalegno, la conduttrice in giovane età è stata legata al critico d’arte Vittorio Sgarbi. I due, che hanno collaborato alla realizzazione di diversi programmi tv, sono stati insieme per diversi anni.

Non appena terminata la storia con Sgarbi, Eleonoire si è legata a J-Ax ma nel 1999 ha avuto una figlia, Swami, nata dalla storia con DJ Ringo. Più avanti si è legata ad altri uomini come Francesco Facchinetti e Omar Pedrini, ma nel 2014 ha sposato Sebastiano Lombardi. La conduttrice e l’ex direttore di Rete 4 sono convolati a nozze nel 2014 ma si sono lasciati tre anni più tardi. Dopo il divorzio, diverse le storie di Eleonoire Casalegno, che attualmente è legata ad un altro uomo.

Eleonoire Casalegno è attualmente insieme al fidanzato Matteo Pandini, portavoce del ministro Matteo Salvini e grande comunicatore. Una storia ufficializzata da lei nel programma “Storie di donne al bivio”: la conduttrice ha spiegato che a farli innamorare è stata la passione in comune per l’Inter, ma poco dopo i due hanno scoperto di avere molte cose in comune. Due belle persone che stanno vivendo, da diverso tempo, una storia d’amore felice che, come tutte le cose importanti della vita, merita il giusto riserbo e la protezione da gossip e chiacchiere inutili.

