Eleonoire Casalegno, chi sono gli ex: da Omar Pedrini, Ringo a Sebastiano Lombardi/ Lei lo ha salvato…

Elenoire Casalegno è oggi una delle conduttrici più popolari del piccolo schermo, che è però diventata popolare ormai più di vent’anni fa per la storia d’amore con Vittorio Sgarbi, liason che aveva fatto non poco discutere per la forte differenza d’età tra i due. Nel momento in cui le loro strade si sono divise, il critico d’arte non ha mancato di lanciare una frecciata non troppo velata alla ex: “È durata poco, per un tempo breve – aveva rivelato a Raffaella Carrà -. Lei era come Venere che sorge dalle acque. Potevo fare il suo agente più che il suo amante. Poi si è coperta di tatuaggi e io ho aperto una polemica con lei. che era una bellezza unica”.

Archiviato questo rapporto, la showgirl ne ha avuto uno decisamente più lungo, ben sette anni, con il musicista Omar Pedrini. I due si sono lasciati definitivamente nel 2009, ma lui non può che esserle tuttora riconoscente per quanto ha fatto per lui. Il cantante, infatti, ha avuto un malore che poteva essergli fatali, ma l’intervento di lei si è rivelato determinante. Il cantautore aveva avuto un malore a cui aveva dato poca importanza, ma lei lo ha costretto a farsi visitare: in ospedale è stato poi operato d’urgenza, intervento che si è rivelato fondamentale.

Un altro uomo a cui la bella Elenoire resterà legata per sempre ma per un motivo decisamente speciale è invece il DJ Ringo. Da lui, infatti, lei ha avuto la sua unica figlia, Swami, ed è proprio per questo che i due hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti pur senza essere mai arrivati alle nozze: “Non era un’esigenza che avevo in quel momento, ma non perché non fosse un amore importante, altrimenti non ci avrei fatto una figlia” – ha sottolineato lei in un’intervista.

Un passo importante come quello del matrimonio, invece, la conduttrice lo ha fatto solo una volta, con l’ex direttore di Retequattro, Sebastiano Lombardi, ma anche questo amore ha avuto vita breve. I due si sono detti addio dopo più di due anni dalle nozze, consapevoli di come i sentimenti che provavano non fossero più quelli di un tempo: “Dopo due anni e nove mesi il mio matrimonio è finito – aveva raccontato lei a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. Mi sono sposata per la prima volta a 38 anni per amore. Non credo sia stato un errore. Tra noi c’è stato un distacco, ognuno ha preso strade differenti. I nostri caratteri non si sono più incastrati, non camminavamo più parallelamente”.











