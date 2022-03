Eleonora, 17enne scomparsa: scappata da comunità/ E’ a Milano? “Vive con un ragazzo…”

La trasmissione Chi l’ha visto è tornata ad occuparsi di Eleonora, la 17enne di Pieve di Teco, piccolo comune in provincia di Imperia, misteriosamente scomparsa da ormai diversi mesi dopo essere scappata da una comunità presso la quale era ospite: “Lei è scappata il primo di febbraio, da quel momento non si sa più niente, tutto sembra nel dimenticatoio”, ha commentato il padre Guido ai microfoni del programma di Rai3. La scorsa settimana la mamma si era rivolta alla trasmissione di Federica Sciarelli per tentare di lanciare un appello a chiunque abbia potuto vederla. Non sono mancate le critiche di chi ha notato un sorriso in lei al momento dell’appello, ed in merito mamma Grazia ha voluto fare chiarezza: “voglio rispondere, perché se mia figlia mi dovesse vedere voglio che mi veda col sorriso, non con le lacrime, di conseguenza, anche se ho un sorriso un po’ isterico preferisco che mi veda col sorriso”.

Chiara Mercuri scomparsa, ritrovati i cani/ Affidati ad amica: il giallo del furgone

La donna ha commentato la separazione dal marito: “noi ci separiamo perché non sempre le cose vanno come si vorrebbe, siamo stati 18 anni insieme, non è stato un capriccio, abbiamo sofferto tutti e cinque, siamo separati da persone civili”. La figlia Eleonora però avrebbe iniziato a diventare sempre più aggressiva: “vedo che comincia ad essere più nervosa del solito. L’avevo già portata io due volte dalla psicologa”. La preoccupazione della famiglia aumenta quando la giovane inizia a frequentare cattive compagnie: “abbiamo provato a parlarne con lei e cercare di capire quale potevano essere i problemi, ce l’abbiamo messa tutta nel tentare di capire il perché dei suoi comportamenti senza riuscirci. Era sempre più coinvolta da queste persone ed a quel punto, noi molto preoccupati, non sapevamo come gestire la situazione. Abbiamo chiesto aiuto agli assistenti sociali”, ha dichiarato il padre.

Chi l’ha visto, anticipazioni 9 marzo/ Storia di Chiara fuggita da fidanzato violento

Eleonora, 17enne scomparsa: la giovane sarebbe a Milano, le testimonianze

La comunità sembra la soluzione migliore per la 17enne Eleonora ma non sarebbe così dal momento che, come raccontato dalla madre, questa sarebbe la seconda fuga della giovane dalla struttura: “Lei non ci vuole stare, le regole sono molto rigide”. La prima volta che si era allontanata, fu ritrovata ospite “di non so chi”, come spiegato dal padre, “in uno di questi scantinati di San Siro, ho scoperto che è una zona molto problematica”. Ci si domanda, dunque, se la ragazza sia nuovamente a Milano e a tal fine la trasmissione si è recata nel capoluogo lombardo, nel medesimo quartiere, dove una barista l’avrebbe riconosciuta da una foto: “E’ venuta ieri”. Un’altra donna, in una pizzeria, avrebbe svelato: “Vive con un ragazzo qua nella zona ma non so dove, venivano a mangiare da me. Io ho parlato con lei tante volte e le ho chiesto perché non torna dai genitori”. A detta della donna, il ragazzo con il quale sarebbe Eleonora “non è cattivo, lui l’ha presa e la fa mangiare facendola stare bene, però lei vuole vivere con lui”.

Daniela Rincione: suicidio o omicidio?/ Le 3 versioni del compagno "Si è impiccata…"

Adesso dunque, i genitori sanno che la figlia sta bene e che si trova a Milano: “Speriamo si faccia viva il prima possibile, intanto sappiamo che è viva e che sta bene, speriamo di trovarla il prima possibile”, ha commentato la madre. Anche il padre sarebbe intenzionato a portarla presto a casa, “ma dobbiamo avere pazienza e confidiamo molto in questa signora che sicuramente ci aiuterà”. A rivolgersi direttamente ad Eleonora è stato anche l’avvocato dei genitori che ha voluto rassicurarla: “Fatti sentire, mettiti in contatto con la tua famiglia, con i tuoi fratelli ed i tuoi amici. Sei stata dimessa da questa comunità perché è già la seconda volta che ti sei allontanata volontariamente e per il loro regolamento interno non puoi più essere inserita all’interno di questa comunità, ma non avrai conseguenze di altro tipo in riferimento alla tua fuga. Ci auguriamo che nel momento in cui tu ti farai viva ci siano delle possibilità che tu non torni più in nessuna comunità ma che tu possa tornare a casa”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA